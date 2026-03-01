Hari Pertama Maret 2026, Harga Sembako di Kota Batam Masih Tinggi di Tiga Pasar Tradisional

Headline
MEMASUKI hari pertama Maret 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Batam masih bertahan tinggi. Pantauan di tiga pasar tradisional, yakni Pasar Tiban Cnter, Pasar Mitra Raya, dan Pasar Sagulung, menunjukkan belum adanya penurunan signifikan sejak lonjakan harga yang terjadi akhir 2025 lalu.
Di Pasar Tiban Center, harga beras kemasan 5 kilogram masih dijual sekitar Rp85 ribu, kemasan 10 kilogram Rp155 ribu, dan kemasan 25 kilogram berkisar Rp350 ribu. Pedagang mengaku kenaikan ini sudah berlangsung beberapa bulan dan hingga kini belum ada perubahan.
“Kenaikan harga ini sudah berlangsung cukup lama. Banyak pembeli mengeluh, namun tetap membeli karena beras merupakan kebutuhan pokok,” kata seorang pedagang beras, Minggu (1/3).
Kondisi serupa juga terlihat di Pasar Mitra Raya. Sejumlah pembeli memilih membeli beras dalam jumlah lebih kecil untuk menghemat pengeluaran. Selain beras, gula pasir masih bertahan di kisaran Rp17 ribu per kilogram.
Sementara itu, di Pasar Sagulung, harga daging sapi impor masih berada di atas Rp120 ribu per kilogram. Daging ayam yang sebelumnya sempat melonjak kini dijual hampir Rp50 ribu per kilogram. Meski demikian, harga telur ayam dan cabai merah terpantau relatif stabil.
Lonjakan harga kebutuhan pokok juga dirasakan para pelaku usaha mikro, termasuk pemilik warung makan. Mereka mengaku berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi kenaikan harga bahan baku, sementara penyesuaian harga jual tidak bisa dilakukan dengan mudah.
“Kalau kami menaikkan harga makanan, khawatir pelanggan berkurang. Namun jika tidak dinaikkan, keuntungan yang didapat semakin menipis,” ujar seorang pedagang makanan di wilayah Sagulung.
Terkait kondisi ini, Kapolresta Barelang, Anggoro Prasetyo, sebelumnya menyatakan pihaknya bersama Satgas Pangan dan Bulog terus melakukan pemantauan harga di lapangan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga, agar daya beli masyarakat tidak terus tertekan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.(H-2)
Beras kemasan yang sebelumnya dijual sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg kini mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kg.
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Bulog memiliki cadangan beras sekitar 25 ribu ton yang terus bergerak seiring dengan proses distribusi dan penyerapan gabah dari petani.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
MENJELANG Hari Raya Idulfitri, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Makassar mulai merangkak naik.
Di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp14 ribu per kilogram dan bawah II Rp13.500 per kilogram.
Program gerakan pangan murah (GPM) menyediakan beras SPHP Rp57.500 kemasan 5 kg, minyak goreng Rp15 ribu per liter, daging sapi Rp140 ribu kg, daging ayam Rp54 ribu per 2 kg.
