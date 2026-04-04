Tiga Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Libanon Disambut Isak Tangis Keluarga 

Presiden Prabowo Subianto memberika penghormatan terakhir pada tiga jenazah prajurit TNI anggota pasukan perdamaian UNIFIL yang tewas di Libanon. Upacara digelar di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten, Sabtu (4/4)

TIGA jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian bersama pasukan PBB UNIFIL disambut oleh isak tangis keluarga saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4).

Hanya tiga anggota keluarga inti yang diperbolehkan untuk menghampiri peti jenazah dalam prosesi itu.

Beberapa anggota keluarga terlihat tak kuasa menahan duka, memeluk erat peti jenazah yang dibalut kain merah putih. Keluarga prajurit kemudian diperbolehkan mendampingi prosesi persemayaman.

Baca juga : Pemulangan Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Libanon Gunakan Pesawat TNI AU

Presiden RI Prabowo Subianto hadir di gedung VIP Bandara Soekarno Hatta memberikan penghormatan terakhir.

Presiden Prabowo menyalami satu per satu istri dan ibu prajurit, serta tampak berbincang untuk memberikan penguatan di tengah suasana duka.

Usai menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, Presiden kemudian berdiri di hadapan ketiga peti jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada para prajurit yang telah gugur dalam tugas.

Ketiga prajurit TNI itu yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Usai dilakukan penghormatan terakhir, pukul 19.15 WIB, ketiga jenazah dibawa ke lapangan untuk kemudian dilakukan upacara serah terima kepada pihak keluarga. Nantinya, Ketiga jenazah anggota TNI itu nantinya akan diterbangkan dan dibawa ke kediaman masing masing yakni, di Cimahi Jawa Barat, Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Ant/H-4)