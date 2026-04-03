Jenazah Anggota TNI yang Gugur di Libanon Tiba di Soekarno-Hatta Besok Sore

Anggota TNI menata karangan bunga dukacita di kediaman almarhum Praka Farizal Rhomadhon, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, D.I Yogyakarta, Selasa (31/2/2026). Praka Farizal yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) gugur akibat tembakan(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/tom.)

TIGA jenazah anggota TNI yang gugur di Libanon Selatan dan merupakan pasukan perdamaian UNIFIL PBB akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten besok (4/4) pukul 17.35 WIB.

Tiga jenazah itu diberangkatkan dari Turki menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 056 dari Istanbul, Turki.

Tiga jenazah anggota TNI itu akan disemayamkan terlebih dahulu di Soekarno-Hatta untuk diberikan penghormatan terakhir.

Baca juga : Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Libanon Dipulangkan Jumat atau Sabtu

Jenazah kemudian akan diberangkatan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta dan dipulangkan ke daerah asal. Tiga prajurit TNI yang gugur yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar yang rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung.

Lalu, Serka (Anm) M. Nur Ichwan akan dimakamkan di TMP Giri Dharmaloyo II, Magelang, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon di TMP Giripeni, asal Kulonprogo.

Kopda Farizal Rhomadhon meninggal karena tembakan artileri di sekitar markas UNIFIL Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Libanon selatan, pada Minggu (29/3).

Dua anggota TNI yang bergabung dalam UNIFIL yakni Mayor Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Muhammad Nur Ichwan gugur saat mengawal pasukan. Mobil mereka diserang, Senin (30/3).

UNIFIL memberikan penghormatan terakhir untuk tiga prajurit tersebut. yang dilaksanakan di Hanggar Lebanese Air Force Beirut. Upacara dipimpin oleh Force Commander Head of Mission l UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnara. (Ant/H-4)