Jenazah Mayor Zulmi Tiba di Bandung, Dimakamkan di TMP Cikutra Besok Pagi

Jenazah Mayor Zulmi Tiba di Bandara Husein Sastranegara

JENAZAH Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditia Iskandar tiba di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, pada Sabtu (4/4) malam sekitar pukul 20.32 WIB. Almarhum diterbangkan menggunakan pesawat CN-295 dan langsung disambut dengan prosesi kedatangan resmi.

Setibanya di bandara, jenazah disambut langsung oleh Danlanud Husein Sastranegara Marsma TNI MD Irman Fathurahman, bersama sejumlah pejabat dari Kodam III/Siliwangi, Garnisun, serta Kogartap II/Bandung. Isak tangis menyelimuti suasana saat jenazah diturunkan dari pesawat menuju mobil ambulans.

Atas permintaan pihak keluarga, jenazah almarhum langsung dibawa menuju rumah duka di kawasan Cimahi untuk disemayamkan. Istri dan keluarga besar almarhum turut mendampingi dalam iring-iringan mobil khusus menuju rumah duka.

Rencananya, setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditia Iskandar akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung, pada Minggu (5/4) pagi.

Upacara pemakaman secara militer tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Tiga prajurit TNI yang gugur yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon. Ketiganya meninggal dunia akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Libanon selatan, pada Minggu (29/3).

Sebelumnya, UNIFIL telah menggelar upacara penghormatan terakhir pada Kamis (2/4) di Hanggar Lebanese Air Force Beirut yang dipimpin langsung Force Commander sekaligus Head of Mission UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnara.

Upacara memorial tersebut turut dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Libanon beserta jajaran KBRI, Atase Pertahanan RI di Kairo, perwakilan United Nations Headquarters (UNHQ) New York, serta unsur militer Libanon dan kontingen internasional.

