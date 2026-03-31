Prajurit TNI Gugur dalam Serangan Israel di Libanon, Pimpinan DPRD DIY: Saatnya Evaluasi Keanggotaan Board of Peace

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PIMPINAN DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI, Praka Farizal Romadhon. Almarhum meninggal tugas mulia sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia di wilayah Libanon Selatan, Minggu (29/3), saat bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia gugur dalam serangan Israel di wilayah tugasnya di Libanon.
Selain Praka Farizal, Dua prajurit yang gugur adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Ikhwan. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyampaikan duka cita atas gugurnya anggota TNI tersebut saat menjalankan misi perdamaian PBB.
Ia mengatakan, penyerangan terhadap tentara PBB adalah pelanggaran serius resolusi PBB dan hukum humaniter internasional.
Menurut dia, pemerintah harus bersikap tegas dan berani atas penyerangan tersebut dan tidak cukup hanya mengutuk. Pemerintah harus mendorong agar ada investagasi independen dan pemerintah Indonesia bisa aktif dalam investigasi.
Kedua, momentum ini mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dari keanggotaan Board of Peace (BOP) dan keluar dari keanggotaan tersebut.
Pihaknya juga mendesak, Presiden berubgguh-sungguh memberikan perlindungan kepada warga negara yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di PBB.
Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryadi menambahkan, kepergian almarhum merupakan duka mendalam bagi kita semua. "Beliau adalah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi menjaga perdamaian dunia.
Nuryadi menegaskan bahwa pengabdian almarhum menjadi kebanggaan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Kulonprogo. Keikutsertaan prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.
Salah seorang prajurit TNI yang gugur, Praka Farizal Romadhon, berasal dari Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo. Sang ibu, Supinah menceritakan, sang anak sering berkomunikasi dengan dirinya melalui telepon setiap malam.
Akhir-akhir ini situasi di tempat sang anak bertugas lebih darurat karena setiap saat harus masuk ke bunker (tempat perlindungan) beberapa jam hingga situasi aman keluar.
Supinah menjelaskan, Farizal bertugas di Lebanon sejak April 2025 silam dan berencana akan kembali ke tanah air pada Mei 2026 ini. Namun, kenyaraan berkata lain, almarhum gugur saat sedang bertugas. (AT/E-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved