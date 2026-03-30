Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kedubes Iran Sampaikan Belasungkawa atas Tewasnya Pasukan Perdamaian Indonesia di UNIFIL

Media Indonesia
30/3/2026 14:40
Kedubes Iran Sampaikan Belasungkawa atas Tewasnya Pasukan Perdamaian Indonesia di UNIFIL
Ilustrasi.(Antara Foto)

KEDUTAAN Besar (Kedubes) Iran menyampaikan belasungkawa mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas tewasnya seorang prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Libanon atau UNIFIL.

Dalam pernyataan resminya, Kedubes Iran menegaskan duka cita atas kehilangan tersebut.

"Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas kejadian tragis tersebut," demikian pernyataan Kedubes Iran dilansir X, Senin (30/3).

Pihak Kedutaan juga mengecam keras insiden yang menyebabkan gugurnya personel penjaga perdamaian tersebut.

"Kami mengutuk keras tindakan keji ini, yang merupakan konsekuensi langsung dari agresi berkelanjutan Israel, yang dilakukan dengan keterlibatan dan dukungan penuh dari AS," tambah pernyataan Kedubes Iran.

Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa tindakan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan ini dan menegaskan bahwa penargetan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," lanjutnya.

Pernyataan itu juga menekankan pentingnya akuntabilitas atas insiden tersebut.

"Menargetkan pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman," tutup pernyataan tersebut.  (H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved