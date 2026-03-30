Kedubes Iran Sampaikan Belasungkawa atas Tewasnya Pasukan Perdamaian Indonesia di UNIFIL

KEDUTAAN Besar (Kedubes) Iran menyampaikan belasungkawa mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas tewasnya seorang prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Libanon atau UNIFIL.

Dalam pernyataan resminya, Kedubes Iran menegaskan duka cita atas kehilangan tersebut.

"Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas kejadian tragis tersebut," demikian pernyataan Kedubes Iran dilansir X, Senin (30/3).

Baca juga : Prajurit TNI UNIFIL Tewas di Lebanon, DPR Desak Pemerintah Tarik Pasukan

Pihak Kedutaan juga mengecam keras insiden yang menyebabkan gugurnya personel penjaga perdamaian tersebut.

"Kami mengutuk keras tindakan keji ini, yang merupakan konsekuensi langsung dari agresi berkelanjutan Israel, yang dilakukan dengan keterlibatan dan dukungan penuh dari AS," tambah pernyataan Kedubes Iran.

Lebih lanjut, Iran menegaskan bahwa tindakan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Baca juga : UNIFIL Selidiki Ledakan Proyektil yang Tewaskan Tentara Indonesia di Lebanon

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan ini dan menegaskan bahwa penargetan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," lanjutnya.

Pernyataan itu juga menekankan pentingnya akuntabilitas atas insiden tersebut.

"Menargetkan pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman," tutup pernyataan tersebut. (H-4)