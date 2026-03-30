Prajurit TNI Penjaga Perdamaian PBB Gugur di Lebanon di Tengah Serangan Artileri

Ilustrasi(Antara)

SEORANG prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) gugur di tengah meningkatnya eskalasi keamanan akibat konflik antara Hizbullah dan Israel.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi insiden yang terjadi di dekat Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3) malam tersebut. Selain satu prajurit yang meninggal dunia, terdapat tiga personel lainnya yang menjadi korban luka. Personel TNI yang mengalami luka-luka dilaporkan telah dievakuasi dan sudah mendapatkan penanganan medis intensif.

"Kami mengonfirmasi adanya insiden di area penugasan UNIFIL Lebanon akibat eskalasi situasi keamanan. Terdapat korban dari prajurit TNI, yaitu satu orang meninggal dunia, satu dalam kondisi luka berat, dan dua luka ringan," ujar Rico melalui keterangannya, Senin (30/3).

Berdasarkan laporan awal, insiden maut tersebut terjadi saat wilayah penugasan pasukan TNI terjepit di tengah saling serang artileri antara pihak-pihak yang bertikai. Rico menjelaskan bahwa saat ini proses investigasi dan klarifikasi lebih lanjut sedang dilakukan oleh pihak otoritas UNIFIL di lokasi kejadian.

"Perlu disampaikan bahwa insiden terjadi di tengah saling serang artileri, dan proses klarifikasi masih dilakukan oleh UNIFIL," tambahnya.

Terkait identitas prajurit yang gugur serta detail kronologi operasional di lapangan, Kemhan menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan secara resmi oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI. Hal ini dikarenakan ranah penugasan operasi, termasuk misi PBB di luar negeri, berada di bawah kendali Mabes TNI.

"Untuk perkembangan operasional lebih lanjut akan disampaikan oleh Kapuspen TNI, karena ranah penugasan operasi ada di Mabes TNI," pungkas Rico. (E-4)