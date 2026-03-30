Praka Farizal Rhomadhon Gugur dalam Misi UNIFIL, TNI Ungkap Kronologi Awal

Praka Farizal Rhomadhon Gugur di Libanon.(Instagram)

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) mengonfirmasi gugurnya satu prajurit dalam insiden di wilayah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Libanon Selatan. Prajurit tersebut adalah Praka Farizal Rhomadhon.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (29/3) di tengah meningkatnya eskalasi keamanan di wilayah penugasan.

“Praka Farizal Rhomadhon dinyatakan gugur dalam kejadian tersebut. TNI menyampaikan duka cita mendalam atas kehilangan ini, serta atas prajurit lain yang turut menjadi korban luka,” ujar Aulia dalam keterangan resmi, Senin (30/3).

Praka Farizal merupakan personel Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL.

Selain satu korban gugur, tiga prajurit lainnya mengalami luka. Praka Rico Pramudia dilaporkan mengalami luka berat dan telah dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit St. George, Beirut. Sementara Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan dan kini dirawat di Hospital Level I UNIFIL.

Jenazah Praka Farizal saat ini disemayamkan di East Sector Headquarters (HQ). TNI, bersama KBRI Beirut, tengah menuntaskan proses administrasi untuk pemulangan ke Indonesia.

Terkait penyebab pasti insiden, TNI menyebut investigasi masih dilakukan oleh pihak UNIFIL. Ledakan terjadi di tengah situasi baku tembak artileri, sehingga belum dapat dipastikan sumber serangan yang menyebabkan korban dari pasukan Garuda.

“Proses investigasi masih berlangsung. Kami terus memantau situasi dan menyiapkan langkah kontijensi sesuai dinamika di lapangan,” kata Aulia.

TNI juga telah menginstruksikan seluruh personel untuk meningkatkan kewaspadaan sesuai prosedur operasi standar (SOP) UNIFIL. Di tengah meningkatnya risiko, TNI menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB.

“Tugas tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan keselamatan prajurit sebagai prioritas utama,” tegasnya. (Z-10)