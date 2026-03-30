TNI Proses Pemulangan Jenazah Praka Farizal Rhomadhon, Prajurit yang Gugur dalam Misi UNIFIL

Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
TNI menyatakan jenazah Praka Farizal Rhomadhon, prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan, sedang dalam proses administrasi untuk dipulangkan ke Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan jenazah saat ini disemayamkan di markas sektor timur.
"Prajurit yang gugur saat ini disemayamkan di East Sector Headquarters (HQ) dan dalam penyelesaian administrasi pemulangan ke Indonesia dengan dibantu oleh pihak KBRI Beirut," kata Aulia saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (30/3).
Praka Farizal merupakan personel yang tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), tepatnya di Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL.
Ia gugur akibat serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia di Adshit al-Qusyar, Lebanon Selatan, Minggu (29/3).
Menurut Aulia, serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik di wilayah tersebut.
Selain Farizal, tiga prajurit TNI lainnya juga menjadi korban dalam insiden tersebut.
"Praka Rico Pramudia mengalami luka berat, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," ujar Aulia.
Ketiga prajurit tersebut saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
TNI menyatakan masih menunggu hasil investigasi dari UNIFIL terkait insiden tersebut.
"Insiden terjadi di tengah saling serang artileri dan hingga saat ini belum dapat dipastikan pihak yang secara langsung menyebabkan kejadian tersebut. Proses investigasi masih dilakukan oleh UNIFIL," kata Aulia. (Ant/Z-10)
Dia mengatakan penugasan misi perdamaian merupakan bagian dari tugas TNI dalam menjalankan amanat negara menciptakan perdamaian dunia, sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved