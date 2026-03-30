Indonesia Kecam Serangan di LIbanon yang Menewaskan Personel TNI yang Bertugas di UNIFIL

Headline
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya satu personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di LIbanon (UNIFIL). Insiden tragis ini terjadi pada Minggu (29/3), akibat serangan artileri tidak langsung yang mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, LIbanon Selatan.
Selain korban jiwa, serangan tersebut juga menyebabkan tiga personel Indonesia lainnya mengalami luka-luka.
Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya intensitas saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan tersebut.
Merespons kejadian ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kutukan keras atas insiden yang membahayakan keselamatan pasukan perdamaian.
"Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian asal Indonesia dari @UNIFIL_ di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya mengalami luka serius dalam insiden yang sama," ujar Guterres melalui X.
Guterres juga mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan memastikan keamanan aset serta personel PBB. Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan satu dari sekian banyak rangkaian kejadian baru-baru ini yang mengancam keselamatan peacekeeper.
Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan tersebut dan menuntut dilakukannya penyelidikan menyeluruh serta transparan. Kemenlu menegaskan bahwa keselamatan personel PBB harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
"Indonesia kembali mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan dan menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi," tulis pernyataan resmi Kemenlu melalui X.
Saat ini, Indonesia terus berkoordinasi erat dengan PBB dan otoritas terkait untuk memantau situasi di lapangan. Pemerintah juga tengah mengupayakan proses repatriasi jenazah korban secepat mungkin serta memastikan perawatan medis terbaik bagi para personel yang terluka.
Indonesia memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada personel yang gugur atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. (Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved