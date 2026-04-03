Persiapan Pemakaman Sertu Muhammad Ichwan di TMP Magelang Sudah100 Persen

Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Dharmoloyo, Kota Magelang.(Dok. Metro Tv)

PERSIAPAN pemakaman prajurit penjaga perdamaian, Sertu Muhammad Nur Ichwan, telah mencapai kesiapan penuh. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara, lokasi pemakaman yang semula direncanakan di tempat pemakaman umum (TPU) dialihkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Dharmoloyo, Kota Magelang.

Hingga Jumat (3/4) sore, seluruh fasilitas pendukung termasuk penggalian liang lahat di TMP Giri Dharmoloyo II Cawang dilaporkan telah rampung seratus persen. Suasana khidmat menyelimuti lokasi saat sejumlah personel TNI melakukan tinjauan akhir untuk memastikan prosesi pemakaman berjalan lancar.

Penghormatan untuk Prajurit Perdamaian

Kasdim 0705/Magelang, Mayor Inf Parja, mengonfirmasi bahwa seluruh persiapan teknis di area makam dan pemasangan tenda telah selesai. Keputusan pemindahan lokasi pemakaman dari TPU Desa Deyangan ke TMP Giri Dharmoloyo merupakan hasil kesepakatan keluarga sebagai bentuk penghargaan atas jasa almarhum dalam misi internasional di Lebanon.

"Langkah ini juga dimaksudkan agar putri semata wayang almarhum, yang masih berusia tujuh bulan, kelak dapat tumbuh dengan warisan kehormatan yang abadi dari sang ayah," ujar Mayor Inf Parja.

Jadwal Kedatangan dan Prosesi Pemakaman

Jenazah Sertu Muhammad Nur Ichwan dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 17.15 WIB. Setelah tiba di tanah air, jenazah akan langsung diberangkatkan menuju Magelang untuk disemayamkan selama satu malam di rumah duka.

Terkait jadwal pemakaman, berikut adalah rencana sementara yang telah disusun:

Kedatangan Jenazah: Sabtu, 4 April 2026, pukul 17.15 WIB (Bandara Halim Perdana Kusuma).

Persemayaman: Rumah duka di Magelang (Sabtu malam).

Upacara Pemakaman: Minggu, 5 April 2026 (Waktu menyusul).

Inspektur Upacara (IRUP): Di rumah duka: Pangdam Udayana. Di TMP Giri Dharmoloyo: Wakil Panglima TNI.



Upacara pemakaman secara militer penuh ini akan menjadi penghormatan terakhir bagi Sertu Muhammad Nur Ichwan. Almarhum dikenal oleh rekan sejawatnya sebagai sosok prajurit yang loyal, disiplin, dan memiliki dedikasi tinggi selama menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB.

Sertu Muhammad Nur Ichwan merupakan bagian dari Satgas Kontingen Garuda yang bertugas dalam misi perdamaian di Libanon (UNIFIL). Penghormatan di TMP ini menegaskan apresiasi negara atas pengabdiannya di kancah internasional. (H-3)