Sri Sultan HB X Berharap tak Ada Lagi TNI Gugur saat Laksanakan Misi Perdamaian

Pimpinan DPRD DIY menyampaikan bela sungkawa di kediaman mendiang Praka Farizal Rhomadon yang menjadi korban serangan Israel di Libanon Selatan(Dok. DPRD DIY)

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X menyampaikan rasa duka cita atas prajurit TNI yang sedang menjalankan misi perdamaian di Libanon Selatan. Salah satu prajurit tersebut berasal dari Kulonprogo, DIY, Praka Farizal Rhomadon.

Ia pun menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi di markas UNIFIL dan diduga diserang oleh Israel tersebut.

"Saya ikut prihatin,” terang Sri Sultan, Selasa (31/3).

Menurut dia, konsekuensi di daerah konflik akan jauh lebih berat daripada daerah aman. Ia berharap tak ada lagi personel TNI yang jadi korban saat bertugas sebagai pasukan perdamaian.

"Jadi risiko itu ada. Tapi harapan saya ini yang terakhir. Jangan ada korban lagi,” harap Sri Sulran.

Sementara itu, Komisi A DPRD DIY mengunjungi rumah keluarga almarhum Praka Farizal dan menyampaikan duka cita. Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, M Hifni Nasikh mengungkapkan, Komisi A menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Farizal Romadhon di Libanon.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyebut Komisi A DPRD DIY mendorong pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Praka Farizal.Romadhin dan dua rekannya yang gugur saat menjalankan tugas misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan.

"Kita minta kepada pemerintah, kepada Presiden RI, untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Mas Farizal bersama dengan dua prajurit yang meninggal di Lebanon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu M Nur Ichwan untuk diberikan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional, sebagai pahlawan bangsa Indonesia," terang dia.

Komisi A DPRD DIY, sambung dia, juga mendorong Pemda DIY memberikan perhatian dan penghargaan bagi keluarga mendiang Praka Farizal, khususnya putranya yang baru berusia 2 tahun.

Ia mengungkapkan bahwa DPRD DIY berencana menggelar rapat bersama Pemda DIY untuk memberikan perhatian bagi keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga akan memonitor terus perkembangan pemulangan jenazah ke tanah air. (H-4)