Sosok Teddy Indra Wijaya Dipuji Senior dan Perkuat Koordinasi Pemerintahan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
SESKAB Teddy Indra Wijaya mendapat penilaian positif dari Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono, sebagai figur perwira muda dengan kualitas kepemimpinan yang menjanjikan. Dalam pandangannya, Teddy tidak hanya memiliki kemampuan profesional yang mumpuni, tetapi juga ditopang integritas moral dan etika yang kuat.
Hendropriyono, kemarin, mengungkapkan kesannya setelah bertemu langsung dalam momen Idul Fitri. Ia menilai Teddy menunjukkan sikap santun serta penghormatan yang tulus kepada senior, mencerminkan nilai-nilai karakter yang tertanam sejak dini.
Menurutnya, salah satu keunggulan Teddy terletak pada kerendahan hati yang dimilikinya. Meski memiliki kapasitas intelektual yang baik, Teddy dinilai tetap terbuka untuk belajar dari pengalaman orang lain. Ia bahkan dikenal lebih banyak menggali informasi melalui pertanyaan, sebagai bentuk pendekatan belajar yang aktif dan reflektif.
“Karakter seperti ini penting dalam membentuk kepemimpinan yang matang, karena kecerdasan saja tidak cukup tanpa sikap rendah hati,” tuturnya.
Ia juga melihat Teddy sebagai sosok muda dengan kombinasi kualitas yang lengkap mulai dari disiplin, semangat kerja, kemampuan komunikasi, hingga kesiapan menghadapi tekanan. Karakter tersebut dinilai relevan dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan modern.
Dalam kapasitasnya sebagai pembantu dekat Presiden Prabowo Subianto, Teddy berada di posisi strategis untuk memahami langsung dinamika pemerintahan tingkat tinggi. Pengalaman ini diyakini menjadi bekal penting dalam membentuk kepemimpinan masa depan yang adaptif dan berintegritas.
Di sisi lain, dalam rangkaian agenda pasca-Lebaran, Teddy juga melakukan silaturahmi dengan Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada awal April tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas perkembangan terkini nasional.
Dalam suasana hangat bulan Syawal, keduanya berdiskusi mengenai berbagai isu strategis serta tantangan yang dihadapi pemerintah. Pertemuan ini mencerminkan pentingnya komunikasi dan sinergi antarpejabat tinggi negara dalam menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pembangunan.
Silaturahmi yang berlangsung cukup intens tersebut juga menjadi forum penyelarasan pandangan terkait kebijakan ke depan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan koordinasi berjalan efektif di tengah dinamika nasional.
Sebelumnya, Teddy turut mendampingi Presiden Prabowo dalam sejumlah agenda, termasuk kunjungan ke daerah terdampak bencana di Aceh serta rangkaian lawatan luar negeri. Sementara itu, Wakil Presiden juga menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kenegaraan, termasuk kunjungan ke sejumlah pesantren di Jawa Tengah. (Z-2)
