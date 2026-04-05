Jenazah Mayor Zulmi Aditya Iskandar tiba di Cimahi, Keluarga Lega

Suasana kedatangan jenazah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Sabtu (4/4) malam.(MI/Depi)

RATUSAN pelayat menyambut kedatangan jenazah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar saat tiba di kediamannya, Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Sabtu (4/4) malam.

Duka mendalam dirasakan pihak keluarga, terutama istri almarhum, Habibah Apriliani yang ikut menjemput ke Jakarta. Ia tampak tak kuasa menahan kesedihan.

Ambulans pengantar jenazah Mayor Zulmi tiba di rumah duka pada pukul 21.15 WIB. Peti jenazah almarhum langsung diangkut prajurit Kopassus untuk kemudian dibawa ke ruang tamu rumah duka.

Jenazah Mayor Zulmi akan disemayamkan semalaman sebelum dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung, pada Minggu (5/4) pagi.

Perwakilan keluarga, Risman Efendi mengaku lega akhirnya jenazah almarhum tiba di Cimahi.



"Alhamdulillah, penantian panjang dari Senin sampai hari ini, almarhum adinda kita Zulmi Aditya Iskandar sudah tiba di rumah duka," kata Risman.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah maupun pihak lain yang terlibat hingga pengantaran jenazah Mayor Zulmi dapat dilakukan secara lancar.

"Kami banyak-banyak ucapkan terima kasih selama perjalanan beliau dari Lebanon ke Indonesia sampai di rumah duka. Alhamdulillah sudah lega," ujarnya.

Rencananya, jenazah akan berangkat dari rumah duka sekitar pukul 07.00 WIB menuju lokasi pemakaman. Sedangkan upacara pemakaman sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB.

"Rencananya berangkat dari sini jam 7 atau setengah 8 pagi, karena di sana mulainya jam 9. Informasinya langsung Panglima TNI yang memimpin," ungkapnya. (Z-2)