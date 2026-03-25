Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Sosok Kunci di Balik BAIS TNI

Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo.(Dok. MI)

LETNAN Jenderal (Letjen) TNI Yudi Abrimantyo merupakan salah satu perwira tinggi TNI yang memiliki pengalaman panjang di bidang intelijen dan strategi pertahanan. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, posisi penting yang berperan dalam menjaga keamanan nasional melalui analisis intelijen militer.

Karier Yudi Abrimantyo dikenal luas karena kombinasi pengalaman di lapangan sebagai prajurit elite serta penugasan di lingkungan strategis pertahanan.

Profil Yudi Abrimantyo, Latar Belakang, dan Pendidikan

Letjen TNI Yudi Abrimantyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1989. Ia berasal dari kecabangan Infanteri dan memiliki latar belakang sebagai prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus), satuan elite TNI Angkatan Darat.

Pengalaman di Kopassus menjadi fondasi penting dalam membentuk kemampuan operasional, intelijen, serta kepemimpinan di berbagai penugasan.

Karier Militer dan Jabatan Strategis

Sepanjang kariernya, Yudi Abrimantyo telah menduduki berbagai jabatan penting, khususnya di bidang intelijen dan kebijakan pertahanan.

Beberapa posisi strategis yang pernah diemban antara lain:

Paban Utama bidang intelijen di BAIS TNI

Pejabat di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan

Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan) Kementerian Pertahanan

Rangkaian jabatan tersebut memperlihatkan keterlibatannya dalam perumusan kebijakan serta pengelolaan sistem pertahanan nasional.

Menjabat sebagai Kabais TNI

Letjen TNI Yudi Abrimantyo dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI pada 2024. Jabatan ini menempatkannya sebagai pimpinan lembaga intelijen militer yang berada langsung di bawah Panglima TNI.

Sebagai Kabais, ia memiliki tanggung jawab utama:

Mengelola dan mengoordinasikan intelijen strategis militer

Mengumpulkan serta menganalisis informasi terkait ancaman keamanan

Memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan TNI dan pemerintah

Peran ini sangat krusial dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Peran BAIS dalam Sistem Pertahanan

Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI merupakan salah satu unsur utama dalam sistem pertahanan negara. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi intelijen militer yang mencakup berbagai aspek, mulai dari ancaman eksternal hingga dinamika keamanan dalam negeri.

Keberadaan BAIS menjadi penting dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk konflik non-konvensional, ancaman siber, hingga dinamika geopolitik regional.

Sosok dan Kepemimpinan

Letjen TNI Yudi Abrimantyo dikenal sebagai perwira yang memiliki pengalaman seimbang antara operasi lapangan dan birokrasi strategis. Latar belakang Kopassus memberinya pengalaman taktis, sementara penugasan di Kementerian Pertahanan dan lembaga strategis memperkuat kemampuan analisis dan kebijakan.

Kombinasi tersebut menjadikannya salah satu figur penting dalam penguatan intelijen militer Indonesia.

Penutup

Dengan rekam jejak panjang di bidang intelijen dan pertahanan, Letjen TNI Yudi Abrimantyo menjadi bagian dari jajaran pimpinan TNI yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Jabatan Kabais yang diembannya menempatkannya di garis depan dalam membaca dan merespons berbagai potensi ancaman terhadap negara. (Z-10)