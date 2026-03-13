Sinar Mas Wakafkan Al-Quran kepada Kopassus dan Kementerian Luar Negeri

Yayasan Muslim Sinar Mas wakafkan 1.600 mushaf Al-Qur'an dan 5.000 liter minyak goreng ke Kopassus dan Kemenlu untuk perkuat spiritualitas Ramadan 2026.(Dok Sinar Mas)

DALAM rangka untuk memperkuat literasi keimanan dan akses umat terhadap Al-Qur'an, Sinar Mas melalui Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) kembali menyalurkan mushaf Al-Qur'an kepada dua institusi negara yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Penyerahan mushaf Al-Qur'an ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan kedua lembaga tersebut.

Acara penyerahan dilakukan secara simbolik pada Jumat (13/3/2026) bertempat di Markas Besar Kopassus Cijantung. YMSM menyalurkan 600 mushaf Al-Qur'an serta dukungan tambahan berupa 3.000 liter minyak goreng untuk mendukung kebutuhan yang meningkat di bulan Ramadan. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Widyo Pramono dan Suwandi selaku Anggota Dewan Pengawas YMSM dan diterima langsung oleh Panglima Kopassus, Letnan Jenderal TNI Djon Afriandi.

Sementara itu, di saat yang bersamaan penyaluran wakaf 1.000 Al-Qur'an dan tambahan 2.000 liter minyak goreng juga dilakukan kepada Kementerian Luar Negeri. Penyerahan secara simbolik dilakukan oleh Ahmad Rusdi dan Mayerfas sebagai VIP Internal YMSM dan diterima secara langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir di kantornya.

Baca juga : 22 WNI dari Iran Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini

Ketua Umum YMSM Saleh Husin dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa wakaf Al-Qur'an ini menjadi komitmen yayasan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas keimanan masyarakat. Melalui kegiatan ini, ia berharap nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat terus menjadi inspirasi dalam memperkuat peran diplomasi Indonesia yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan.

"Kami berharap mushaf Al-Qur'an yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kegiatan tadarus maupun pendalaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memberikan inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa," ujarnya, Jumat (13/3).

Perlu diketahui, YMSM sebagai wadah praktik keislaman di lingkungan Sinar Mas terus mengedepankan nilai keterbukaan, toleransi, kesetaraan, dan kasih sayang. Selain melakukan aktivitas internal, yayasan ini juga membangun komunikasi dengan berbagai tokoh maupun lembaga yang memiliki tujuan yang serupa.

Sejak 2008, dengan dukungan APP Group, program wakaf Al-Qur'an menyalurkan sekitar 1,4 juta mushaf Al-Qur'an ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran dilakukan melalui unit bisnis Sinar Mas yang tersebar di berbagai daerah untuk menjangkau lembaga keagamaan, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, hingga kesatuan TNI-Poli di berbagai wilayah termasuk wilayah terluar Nusantara. (RO/I-2)