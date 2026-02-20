Sambut Ramadan, Sinar Mas Wakafkan 2.000 Alquran ke PBNU

Waqaf mushaf Al-Quran dari YMSM ke PBNU.(Dok. YMSM)

MENYAMBUT Ramadan yang selalu identik dengan semangat berbagi dan memperbanyak amal, Yayasan Muslim Sinar Mas atau YMSM menegaskan komitmennya melalui wakaf mushaf Alquran untuk masyarakat luas.

Dalam rangkaian penyerahan yang berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, YMSM menyerahkan total 2.000 mushaf Alquran yang nantinya akan disalurkan melalui PBNU serta lembaga terafiliasi, juga Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ke masjid, mushala, lembaga pendidikan Islam, hingga majelis taklim.

Penyerahan pertama dilakukan secara simbolis sebanyak 1.000 mushaf Alquran kepada Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf.

Ketua Dewan Pembina YMSM, Badrodin Haiti, menekankan bahwa Ramadan menjadi momentum penting untuk membuka peluang lebih luas bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan Alquran, bukan sekadar membacanya, melainkan juga memahami dan memaknainya sesuai konteks kehidupan.

“Kami berharap kesempatan bagi umat muslim, termasuk para santri dan pelajar untuk membaca, memahami dan memaknai Alquran secara kontekstual melalui tadarus, terbuka lebih luas melalui wakaf yang berlangsung hari ini,” kata Ketua Dewan Pembina YMSM, Badrodin Haiti dalam penyerahan secara simbolis 1.000 mushaf Alquran kepada Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Di sisi lain, Ketua Umum YMSM, Saleh Husin, menilai wakaf mushaf tercetak masih memiliki daya jangkau yang kuat di tengah beragam pilihan format bacaan saat ini. Menurutnya, keberadaan mushaf cetak tetap diminati karena mudah digunakan dalam berbagai kegiatan ibadah, terutama saat Ramadan, dan memiliki ketahanan yang belum tergantikan.

Pihak yayasan menurut Ketua Umum YMSM, Saleh Husin mengharapkan upaya umat muslim membentuk akhlak mulia, berikut mendapatkan pahala berlipat melalui aktivitas mengaji di bulan Ramadan semakin terbantu dengan wakaf mushaf tercetak ini.

“Popularitas, kemudahan penggunaan serta daya tahan Alquran tercetak masih belum tergantikan format lainnya. Pertimbangan ini pula yang membuat Sinar Mas bersama semua pilar usahanya menjadikan wakaf sebagai kegiatan rutin,” ujar Saleh yang juga Managing Director Sinar Mas.

Rangkaian penyerahan kemudian berlanjut di lokasi yang sama. Wakil Ketua Dewan Pembina YMSM, Feri Wibisono, yang juga dikenal sebagai mantan Wakil Jaksa Agung, menyerahkan wakaf 1.000 mushaf Alquran kepada Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh. Momen ini turut dihadiri dan disaksikan oleh sejumlah pengurus yayasan serta jajaran PBNU, menegaskan bahwa penyaluran wakaf dilakukan dalam semangat kolaborasi dan amanah.

Selain menyalurkan wakaf, YMSM juga menegaskan identitasnya sebagai ruang penguatan nilai keislaman di lingkungan Sinar Mas yang menempatkan praktik beragama secara terbuka dan penuh kasih sebagai fondasi.

Bagi internal perusahaan, nilai tersebut diharapkan menjadi energi untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus produktivitas kerja. Sementara untuk masyarakat luas, yayasan mendorong silaturahim dan sinergi dengan tokoh maupun lembaga keagamaan melalui ragam program sosial dan pendidikan.

Jejak program wakaf ini juga disebut telah berjalan panjang. Sejak 2008, dengan dukungan APP Group sebagai salah satu pilar usaha Sinar Mas bersama pilar usaha lainnya yang tersebar di berbagai kota, YMSM menyampaikan capaian wakaf dalam skala besar, tidak hanya untuk mushaf standar, tetapi juga bahan pendamping pembelajaran serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra.

Melalui penyerahan wakaf di awal Ramadan ini, YMSM berharap distribusi mushaf dapat memperluas akses masyarakat untuk menghidupkan suasana tadarus, memperkuat pendidikan keislaman, serta menumbuhkan kebiasaan membaca Alquran di berbagai lingkungan. Dengan PBNU dan Majelis Alumni IPNU sebagai mitra penyalur, mushaf yang diwakafkan diharapkan benar benar sampai ke titik titik yang membutuhkan, sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan dan dakwah yang lebih merata. (Z-10)