Sinar Mas Wakafkan 2.000 Al-Quran melalui DMI untuk Perkuat Literasi Keimanan

Sinar Mas Wakafkan 2.000 Al-Quran melalui DMI.(Dok. Sinar Mas)

YAYASAN Muslim Sinar Mas (YMSM) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial melalui aksi religi. Kali ini, YMSM menyerahkan wakaf sebanyak 2.000 mushaf Al-Quran melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai upaya mendukung penguatan literasi keimanan umat Islam di Indonesia.

Penyerahan simbolis ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum YMSM, Saleh Husin, kepada Ketua Umum DMI, Muhammad Jusuf Kalla, di Jakarta Selatan. Kegiatan yang berlangsung di tengah suasana Ramadan ini juga menjadi momentum silaturahmi antarlembaga dalam membangun kemaslahatan umat.

Sinergi untuk Kualitas Hidup Umat

Ketua Umum YMSM, Saleh Husin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Menurutnya, pedoman untuk mencapai hal tersebut terkandung dalam nilai-nilai Al-Quran.

Baca juga : Sambut Ramadan, Sinar Mas Wakafkan 2.000 Alquran ke PBNU

“Langkah bersama kita meningkatkan kualitas hidup umat secara ekonomi, sosial hingga lingkungan tidak terlepas dari apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Karenanya wakaf ini kami harapkan dapat membantu kita meningkatkan literasi keimanan umat,” ujar Saleh Husin pascapenyerahan simbolis tersebut.

Seluruh mushaf Al-Quran tersebut nantinya akan didistribusikan oleh DMI ke berbagai sarana peribadatan yang membutuhkan di seluruh penjuru tanah air. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran pimpinan YMSM lainnya, termasuk Wakil Ketua Dewan Pembina YMSM Feri Wibisono, Wakil Ketua Dewan Pengawas YMSM Gatot Eddy, Dewan Pembina YMSM Mayerfas, dan Anggota Dewan Pengawas YMSM Widyo Pramono.

Komitmen Berkelanjutan Sinar Mas

YMSM hadir sebagai wadah praktik keislaman yang inklusif, toleran, dan setara di lingkungan internal Sinar Mas maupun masyarakat luas. Feri Wibisono menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi penting, di mana pihak yayasan berkesempatan memperluas cakrawala seputar pembangunan keimanan insan Sinar Mas melalui pemberdayaan sarana peribadatan yang ada di lingkungan kerja.

Sejak tahun 2008, dengan dukungan APP Group, Sinar Mas tercatat telah mendonasikan sebanyak 1,4 juta mushaf Al-Quran. Program wakaf ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara konsisten melalui pilar bisnis Sinar Mas yang tersebar di berbagai wilayah.

Penyaluran bantuan ini mencakup lembaga keagamaan, entitas pendidikan, komunitas, hingga kesatuan TNI-Polri di berbagai wilayah, termasuk kawasan terdepan Nusantara. Langkah ini diharapkan mampu terus memupuk nilai-nilai kebaikan dan mempererat persatuan bangsa melalui penguatan literasi kitab suci. (H-3)