TNI Pastikan Lindungi Seluruh Personel di Libanon

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KOMANDAN Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, menegaskan komitmen penuh negara dalam menjamin keselamatan personel TNI yang bertugas di bawah bendera PBB. Hal ini disampaikan saat ia menjenguk langsung prajurit Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit St. George, Beirut, Libanon.
Para prajurit tersebut menjadi korban serangan saat menjalankan misi bersama Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL) pekan lalu.
"Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh personel serta berperan aktif dalam mendukung upaya pemeliharaan perdamaian dunia melalui pengiriman Pasukan Garuda,” ujar Mayjen Iwan dalam keterangan tertulis Pusat Informasi PBB (UNIC) di Indonesia, Minggu (5/4).
Dalam kunjungan yang berlangsung Sabtu (4/4) waktu setempat tersebut, Mayjen Iwan menemui tiga personel yang masih dirawat intensif, yaitu Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana, Praka Rico Pramudia, dan Praka Deni Rianto. Selain memberikan dukungan moral, ia juga mendoakan kesembuhan para prajurit agar dapat segera kembali pulih.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Duta Besar RI untuk Libanon Dicky Kumar, DCO Seceast UNIFIL Kolonel Inf. A. Juni Toa, dan Dirbinops PMPP TNI Kolonel Inf. Untung Prayitno.
Kehadiran pimpinan tertinggi PMPP TNI di wilayah konflik ini merupakan wujud nyata perhatian negara terhadap keselamatan prajurit yang bertugas di zona berbahaya. Selain ketiga personel di atas, dua prajurit lainnya, Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan, juga dilaporkan terluka dalam insiden keamanan serupa.
Adapun Indonesia kehilangan tiga prajurit TNI di Libanon, mereka adalah Praka Farizal Rhomadhon yang wafat akibat terkena tembakan artileri pada Minggu (29/3), disusul Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang gugur saat konvoi pasukan yang mereka kawal diserang pada Senin (30/3).
Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan terhadap personel UNIFIL dan mendesak adanya penyelidikan menyeluruh. Indonesia juga mendorong diadakannya sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB terkait insiden tersebut.
(Ant/P-4)
Pengamat keamanan Muradi mengkritik instruksi "masuk bunker" bagi prajurit TNI di Lebanon. Ia mendesak pemerintah memberi mandat balas serangan atau menarik pasukan demi keselamatan
PEMERINTAH Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB mengusut serangan di Libanon. Dalam serangan itu, ada tiga anggota TNI penjaga perdamaian UNIFIL asal Indonesia terluka
Fraksi PAN DPR RI mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Libanon yang menewaskan prajurit TNI dalam misi UNIFIL.
Menteri Pertahanan Malaysia pastikan seluruh personel MALBATT 850-13 aman di Lebanon. Langkah pengamanan diperketat dan patroli dihentikan sementara akibat situasi darurat.
Mensesneg Prasetyo Hadi sampaikan duka cita atas gugurnya 3 prajurit UNIFIL asal Indonesia di Libanon. Pemerintah koordinasikan pemulangan jenazah dan instruksikan peningkatan waspada.
PBB protes keras tindakan tentara Israel yang menghancurkan kamera pengawas di markas UNIFIL Naqoura. Simak kondisi terbaru prajurit TNI yang terluka di Libanon Selatan.
Pengamat keamanan Muradi mengkritik instruksi "masuk bunker" bagi prajurit TNI di Lebanon. Ia mendesak pemerintah memberi mandat balas serangan atau menarik pasukan demi keselamatan
Indonesia mengecam ledakan yang melukai 3 prajurit UNIFIL di Libanon, mendesak PBB segera bertindak dan melakukan investigasi transparan atas insiden berulang.
Tiga personel Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Libanon selatan
AMERIKA Serikat mengusir Wakil Duta Besar Iran untuk PBB Saadat Aghajani. Ia diusir sejak Desember 2026 atas alasan keamanan nasional.
