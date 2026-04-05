Israel Hancurkan Kamera Pengawas Markas UNIFIL di Libanon

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
TENTARA Israel menghancurkan semua kamera pengawas yang menghadap markas besar pasukan penjaga perdamaian PBB di Naqoura, Libanon selatan, Tindakan ini dinilai membahayakan keselamatan personel internasional yang bertugas di wilayah konflik tersebu
Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, mengungkapkan bahwa perusakan fasilitas keamanan ini telah berlangsung sejak Jumat (3/4). Kamera-kamera tersebut merupakan instrumen vital untuk memastikan keamanan personel militer maupun sipil di dalam markas.
"Sejak Jumat, tentara Israel telah menghancurkan semua kamera yang membantu memastikan keselamatan dan keamanan personel di markas UNIFIL Naqoura," ujar Ardiel dalam pernyataan resminya, Sabtu (4/4).
UNIFIL menyatakan keprihatinan serius atas tindakan provokatif tersebut. Ardiel mengingatkan militer Israel bahwa mereka memiliki kewajiban hukum internasional untuk menjaga keselamatan personel PBB dan menghormati integritas fasilitas organisasi dunia tersebut.
Insiden perusakan fasilitas ini terjadi di tengah situasi yang kian mencekam bagi pasukan penjaga perdamaian. Ardiel turut mengonfirmasi bahwa tiga prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia (Pasukan Garuda) terluka akibat ledakan di fasilitas PBB dekat El Adeisse, Libanon Selatan.
"Dua di antaranya mengalami luka serius akibat ledakan pada Jumat kemarin," tambah Ardiel.
Ketegangan di perbatasan Libanon-Israel terus meningkat sejak serangan lintas batas oleh Hizbullah pada 2 Maret lalu, meskipun kesepakatan gencatan senjata sebelumnya telah berlaku sejak November 2024. Operasi darat dan serangan udara Israel di wilayah selatan dilaporkan telah menelan korban jiwa yang besar.
Otoritas Libanon mencatat sedikitnya 1.422 orang tewas dan 4.294 lainnya terluka akibat rangkaian serangan Israel dalam periode konflik terbaru ini.
UNIFIL sendiri telah beroperasi di Libanon Selatan sejak 1978. Perannya diperluas berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 pasca-perang Israel-Hizbullah tahun 2006 untuk menjaga stabilitas di sepanjang perbatasan.
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI di Lebanon. Simak penghormatan terakhir dan komitmen pemerintah bagi Pasukan Garuda.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
Indonesia mengecam ledakan yang melukai 3 prajurit UNIFIL di Libanon, mendesak PBB segera bertindak dan melakukan investigasi transparan atas insiden berulang.
Tiga prajurit TNI dilaporkan tewas dalam insiden terpisah di wilayah operasi UNIFIL di Libanon Selatan.
IDF membantah terlibat dalam serangan terhadap UNIFIL di Libanon yang menewaskan tiga prajurit TNI. PBB menggelar rapat darurat dan menegaskan pasukan perdamaian tidak boleh menjadi sasaran
Komandan PMPP TNI menjenguk personel Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S di Beirut. Simak komitmen perlindungan TNI bagi Pasukan di tengah konflik Libanon.
Pengamat keamanan Muradi mengkritik instruksi "masuk bunker" bagi prajurit TNI di Lebanon. Ia mendesak pemerintah memberi mandat balas serangan atau menarik pasukan demi keselamatan
Indonesia mengecam ledakan yang melukai 3 prajurit UNIFIL di Libanon, mendesak PBB segera bertindak dan melakukan investigasi transparan atas insiden berulang.
Tiga personel Indonesia yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon mengalami luka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Libanon selatan
AMERIKA Serikat mengusir Wakil Duta Besar Iran untuk PBB Saadat Aghajani. Ia diusir sejak Desember 2026 atas alasan keamanan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved