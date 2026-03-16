Beredar Foto Pelaku Penyiraman Aktivis Kontras, DPR: Bahaya, Itu Rekayasa AI

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman

KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengeluarkan peringatan keras terkait beredarnya foto terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus. Foto yang sempat viral di media sosial tersebut dipastikan bukan hasil jepretan asli, melainkan rekayasa Artificial Intelligence (AI).

Habiburokhman mendesak Polri untuk lebih responsif dalam mengklarifikasi informasi yang tidak akurat agar tidak memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

"Saya minta Polri secara gencar mengonter lalu menjelaskan kepada publik setiap perkembangan informasi yang tidak tepat. Saya saja sampai kemarin malam masih pikir itu gambar beneran, ternyata setelah saya cek, itu AI," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku khawatir jika foto-foto berbasis AI tersebut dibiarkan beredar tanpa klarifikasi resmi. Menurutnya, rekayasa visual yang menyerupai manusia asli bisa memicu salah sasaran di lapangan.

"Ini bisa membingungkan masyarakat. Yang saya khawatirkan bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman; ada orang yang mirip (dengan foto AI) lalu digebukin ramai-ramai. Ini bahaya kalau kita biarkan," tegasnya.

Habiburokhman mengimbau agar publik tetap berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi atau gambar di media sosial.

"Kepada masyarakat, kita berterima kasih atas antusiasmenya agar pelaku segera tertangkap. Niatnya pasti baik, tetapi harus berhati-hati. Jangan sampai niat baik kita justru menjadi masalah lain," tambahnya.

