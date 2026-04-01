12 Saksi dan Pendamping yang Mengawal Kasus Andrie Yunus Terima Ancaman Misterius

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengonfirmasi tengah melakukan asesmen mendalam terhadap sedikitnya 12 orang yang diduga mengalami rentetan ancaman serius. Belasan orang yang terdiri dari saksi, pendamping, hingga aktivis ini mendapat intimidasi terkait proses pengungkapan kasus kekerasan yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Langkah ini diambil sebagai upaya darurat untuk memastikan perlindungan bagi pihak-pihak yang vokal menyuarakan perkara tersebut agar proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan fisik maupun psikis.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM sekaligus Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan bahwa proses asesmen masih berlangsung untuk memetakan tingkat risiko serta kebutuhan perlindungan para korban.
"Kami sedang melakukan asesmen terhadap 12 orang. Ada indikasi ancaman pada setidaknya 12 orang tersebut," ujar Pramono di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan temuan awal, Pramono menyebutkan bahwa pola ancaman yang muncul mayoritas terjadi di ruang digital. Bentuk teror ini mencakup intimidasi melalui media sosial hingga komunikasi daring lainnya yang menyasar privasi para pihak terkait.
Demi menjaga keselamatan, Komnas HAM menegaskan bahwa identitas ke-12 orang tersebut tidak akan diungkap ke publik.
"Kami belum bisa sebutkan nama-nama 12 orang ini untuk menjamin keselamatan mereka," tegasnya.
Selain melakukan asesmen fisik dan psikis, Komnas HAM tengah melakukan profiling terhadap pola ancaman yang muncul. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan antaraktor di balik teror tersebut.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, sehingga penegakan hukum oleh aparat kepolisian dapat berjalan objektif tanpa adanya tekanan eksternal maupun intimidasi sistematis.
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap Tri Wibowo, 54, di Perumahan Bumi Sani, Kecamatan Tambun Selatan.
POLRES Metro Bekasi membongkar kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang pria berinisial TW (54) di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
PRAKTISI hukum, Fransiscus Xaverius Tangkudung mengatakan, publik harus menghormati proses hukum militer terhadap terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Pemerintah kawal pemulihan aktivis Andrie Yunus korban air keras. Perawatan intensif, operasi mata, dan biaya ditanggung penuh hingga rehabilitasi.
YLBHI mengkritik pelimpahan kasus penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI, menilai aktor intelektual dan jaringan pelaku belum terungkap secara menyeluruh.
