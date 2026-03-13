Profil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang Kena OTT KPK

Profil lengkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.(Dok. Wikipedia)

Kabar mengejutkan datang dari Gedung Merah Putih hari ini, Jumat, 13 Maret 2026. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dilaporkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penangkapan ini menjadi ironi mengingat Syamsul baru menjabat sebagai Bupati definitif selama kurang lebih satu tahun setelah dilantik pada Februari 2025.

Latar Belakang dan Pendidikan

Syamsul Auliya Rachman lahir di Cilacap pada 30 November 1985. Ia dikenal sebagai sosok birokrat tulen yang memulai kariernya dari bawah. Syamsul merupakan alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2008.

Tak puas dengan gelar sarjana, ia melanjutkan studi Magister (S2) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan berhasil meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan dari IPDN Jakarta pada tahun 2023 dengan predikat sangat memuaskan.

Rekam Jejak Karier: "The Rising Star" dari Cilacap

Perjalanan karier politik dan birokrasi Syamsul tergolong sangat cepat atau sering disebut sebagai rising star di Jawa Tengah:

Birokrasi: Ia mengawali karier sebagai Kasi Trantibum di Kecamatan Kedungreja (2012) dan pernah menjadi ajudan Bupati Cilacap periode sebelumnya, Tatto Suwarto Pamuji.

Wakil Bupati (2017-2022): Di usia yang sangat muda (31 tahun), ia terpilih menjadi Wakil Bupati Cilacap mendampingi Tatto Suwarto Pamuji.

Bupati Cilacap (2025-2030): Setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama Ammy Amalia Fatma Surya, ia resmi dilantik sebagai Bupati pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jabatan Politik dan Kekayaan

Selain di pemerintahan, Syamsul merupakan tokoh sentral di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap untuk periode 2021-2026.

Berdasarkan data LHKPN terbaru, Syamsul memiliki total harta kekayaan sekitar Rp12,03 miliar. Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan di wilayah Cilacap serta beberapa unit kendaraan mewah yang dilaporkan sebagai hasil sendiri maupun hibah.

Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK pada 13 Maret 2026 di tengah masa jabatannya sebagai Bupati Cilacap. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkannya.

Daftar Riwayat Hidup Singkat