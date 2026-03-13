Profil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang Kena OTT KPK

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kabar mengejutkan datang dari Gedung Merah Putih hari ini, Jumat, 13 Maret 2026. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dilaporkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapan ini menjadi ironi mengingat Syamsul baru menjabat sebagai Bupati definitif selama kurang lebih satu tahun setelah dilantik pada Februari 2025.
Syamsul Auliya Rachman lahir di Cilacap pada 30 November 1985. Ia dikenal sebagai sosok birokrat tulen yang memulai kariernya dari bawah. Syamsul merupakan alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2008.
Tak puas dengan gelar sarjana, ia melanjutkan studi Magister (S2) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan berhasil meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan dari IPDN Jakarta pada tahun 2023 dengan predikat sangat memuaskan.
Perjalanan karier politik dan birokrasi Syamsul tergolong sangat cepat atau sering disebut sebagai rising star di Jawa Tengah:
Selain di pemerintahan, Syamsul merupakan tokoh sentral di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap untuk periode 2021-2026.
Berdasarkan data LHKPN terbaru, Syamsul memiliki total harta kekayaan sekitar Rp12,03 miliar. Sebagian besar hartanya berupa aset tanah dan bangunan di wilayah Cilacap serta beberapa unit kendaraan mewah yang dilaporkan sebagai hasil sendiri maupun hibah.
Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK pada 13 Maret 2026 di tengah masa jabatannya sebagai Bupati Cilacap. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkannya.
|Nama Lengkap
|Dr. Syamsul Auliya Rachman, S.STP., M.Si.
|Tempat, Tanggal Lahir
|Cilacap, 30 November 1985
|Pendidikan Terakhir
|S3 Ilmu Pemerintahan (IPDN)
|Partai Politik
|Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
|Jabatan Terakhir
|Bupati Cilacap (2025-2030)
