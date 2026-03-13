Bupati Cilacap Kena OTT, Kepala Daerah Ketiga Ditangkap KPK Selama Ramadan

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan di bulan suci Ramadan. Lembaga antirasuah tersebut resmi mengamankan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Jumat (13/3).
Penangkapan orang nomor satu di Kabupaten Cilacap ini tercatat sebagai OTT kesembilan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, sekaligus menjadi aksi ketiga yang dilakukan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah tersebut. "Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (13/3).
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tren OTT Awal Tahun 2026
Aksi penindakan KPK sepanjang kuartal pertama tahun 2026 tergolong masif. Sebelum menciduk Bupati Cilacap, lembaga ini telah melakukan serangkaian operasi besar:
Ramadan Berdarah
Selama bulan Ramadan 1447 H ini saja, KPK telah menindak tiga kepala daerah. Sebelum Bupati Cilacap, dua kepala daerah lainnya sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka:
Hingga berita ini diturunkan, Syamsul Auliya Rachman masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan detail barang bukti dalam konferensi pers mendatang. (Ant/P-2)
