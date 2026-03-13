OTT Bupati Cilacap, KPK Sita Barang Bukti Uang Tunai

Ilustrasi .(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya penyitaan sejumlah uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Selain sang bupati, tim penyidik mengamankan total 27 orang dalam operasi senyap di Jawa Tengah tersebut.

"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

Dugaan Suap Proyek

Budi menjelaskan, uang yang ditemukan tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah pada sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Cilacap.

Meski demikian, pihak lembaga antirasuah belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi. "Untuk jumlahnya nanti kami akan update kembali," ujar Budi.

Hingga saat ini, para pihak yang terjaring operasi masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap. Budi menambahkan, sebagian dari mereka akan segera diboyong ke Jakarta untuk pendalaman lebih lanjut di kantor pusat KPK.

"Jadi memang ini kan masih dalam proses ya ini juga kawan-kawan masih di lapangan masih dilakukan pemeriksaan awal itu," ucap Budi.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.

Kepastian mengenai status tersangka maupun konstruksi perkara secara utuh akan disampaikan melalui konferensi pers resmi. "Status hukum pihak terkait bakal diumumkan lewat konferensi pers," pungkasnya. (Can/P-2)