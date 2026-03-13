Headline
Candra Yuri Nuralam
13/3/2026 17:39
KPK Tangkap Bupati Cilacap Terkait Dugaan Suap Proyek
Ilustrasi .(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/3). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung penerimaan uang atau suap guna memuluskan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

"Adapun terkait kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

ASN dan Pihak Swasta Terjaring
Budi menjelaskan bahwa hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap. Selain unsur kepala daerah, KPK juga mengamankan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unsur dari sektor privat.

"Dari penyelenggara negara ASN dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swasta," ujar Budi.

Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan. KPK berjanji akan memberikan keterangan lebih rinci melalui konferensi pers resmi terkait kronologi penangkapan serta barang bukti yang disita. (Can/P-2)



Editor : Eksa
