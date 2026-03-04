DPP AAI Apresiasi Keputusan Bebas Junaidi Saibih

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DEWAN Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) pimpinan Arman Hanis memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini menyusul dijatuhkannya putusan bebas (vrijspraak) terhadap Advokat Dr. Junaidi Saibih, S.H., M.H., LL.M., pada sidang yang diputus Rabu (4/3) dini hari.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana obstruction of justice sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Putusan ini menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan Junaidi merupakan bagian dari pelaksanaan profesi advokat yang sah dan dilindungi oleh hukum.
Wakil Ketua Umum DPP AAI, Defrizal Djamaris, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya meyakini tindakan Junaidi adalah murni bagian dari tugas profesi dalam membela kepentingan klien yang dilindungi Undang-Undang.
"Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Advokat, rekan kami Junaidi Saibih telah menjalankan profesinya dengan itikad baik. Putusan bebas ini menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan berada sepenuhnya dalam koridor hukum dan kode etik profesi advokat," jelas Defrizal.
Landasan Konstitusi dan Kebebasan Akademik
Putusan ini juga diperkuat oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tertanggal 2 Maret 2026. Putusan MK tersebut secara tegas menetapkan batasan penerapan Pasal 21 UU Tipikor agar tidak lagi membuka ruang penafsiran yang berpotensi mengriminalisasi profesi advokat.
Ada beberapa poin krusial yang dicatat AAI dalam pertimbangan hakim, di antaranya:
Preseden Penting Penegakan Hukum
Bagi AAI, hasil persidangan ini bukan sekadar kemenangan pribadi bagi Junaidi Saibih, melainkan kemenangan bagi supremasi hukum dan jaminan terhadap praktik pembelaan hukum yang independen di Indonesia.
Putusan ini diharapkan menjadi preseden penting agar aparat penegak hukum tidak secara serampangan menggunakan pasal "karet" untuk menjerat advokat yang sedang menjalankan fungsi pembelaannya. AAI berkomitmen untuk terus berada di garda terdepan dalam menjaga martabat profesi demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. (Z-1)
Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL) resmi dideklarasikan di Jakarta. Fokus pada mutu, etika, dan tantangan hukum
Kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang merampas harta benda masyarakat secara paksa.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
IMPLEMENTASI KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 menjadi polemik dalam persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (27/1).
Enita juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh pengurus dan anggota HAPI agar menjadikan organisasi sebagai ruang pembelajaran bersama, bukan sekadar wadah administratif.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ajukan praperadilan lawan KPK. Kuasa hukum sebut penetapan tersangka korupsi kuota haji tidak sah & kurang bukti.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Febri menegaskan, setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.
Majelis hakim resmi mengabulkan eksepsi tim penasihat hukum dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved