AKBP Didik Tersangka Narkoba: Terima Rp2,8 Miliar & Terancam Hukuman Mati

Bareskrim bongkar jaringan narkoba Polres Bima Kota.(Dok. Antara)

KOMITMEN Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika diuji dengan terbongkarnya skandal besar yang melibatkan oknum perwira menengah. Bareskrim Polri resmi mengungkap rantai jaringan narkoba di lingkungan Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.

Dirnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menegaskan bahwa penindakan tegas ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap personel yang melakukan tindak pidana.

Awal Mula Terbongkarnya Jaringan Narkoba Bima

Operasi ini bermula pada 24 Januari 2026, ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menangkap dua warga sipil, YI dan HR, di Kota Bima dengan barang bukti 30,415 gram sabu. Hasil pendalaman mengungkap bahwa keduanya dikendalikan oleh seorang wanita berinisial AN.

Baca juga : Suap Rp1 Miliar ke AKBP Didik Terbongkar, Bandar Narkoba Koko Erwin Resmi Tersangka

Mengejutkannya, AN merupakan istri dari Bripka IR, anggota aktif yang berdinas di Polres Bima Kota. Setelah Bripka IR menyerahkan diri, penyelidikan berkembang pesat hingga menyentuh level pimpinan satuan.

Setoran Rp2,8 Miliar ke Mantan Kapolres

Hasil interogasi mengungkap keterlibatan AKP Malaungi, yang saat itu menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota. AKP Malaungi diduga menjadi jembatan antara bandar narkoba dengan pimpinannya.

Brigjen Eko membeberkan bahwa AKP Malaungi mengakui telah menerima uang dari bandar narkoba sejak Juni hingga November 2025. Sebagian besar uang tersebut, dengan total mencapai Mata Uang Rupiah 2,8 miliar, diserahkan langsung kepada AKBP Didik Putra Kuncoro.

Baca juga : Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima Kota Cermin Relasi Kuasa dan Bahaya Impunitas

Penemuan Koper Putih Berisi Narkoba di Tangerang

Skandal ini semakin meruncing saat Divpropam Polri melakukan penggeledahan di kediaman Aipda Dianita Agustina di wilayah Tangerang pada 11 Februari 2026. Aipda Dianita merupakan mantan anak buah AKBP Didik saat menjabat sebagai Kapolsek Serpong.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah koper putih milik AKBP Didik yang berisi beragam jenis narkotika, antara lain:

7 plastik klip sabu (total 16,3 gram)

49 butir ekstasi

19 butir pil Aprazolam

5 gram ketamine

Pil Happy Five

Diketahui, AKBP Didik memerintahkan istrinya, Miranti Afriana, untuk meminta Aipda Dianita mengamankan koper tersebut guna menghilangkan jejak barang bukti.

Ancaman Pidana Mati dan Pemecatan

Atas perbuatannya, AKBP Didik kini menyandang status tersangka di dua wilayah hukum sekaligus. Ia dijerat dengan UU Psikotropika dan UU Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup, serta denda miliaran Mata Uang Rupiah.

Secara internal, Polri telah mengambil langkah tegas. AKBP Didik Putra Kuncoro dan AKP Malaungi telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Langkah ini sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyapu bersih oknum yang terlibat dalam bisnis haram narkoba demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Polri mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar demi perlindungan generasi muda. (Metrotvnews/Z-10)