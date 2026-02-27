Banding Ditolak, Wiz Khalifa Divonis 9 Bulan Penjara di Rumania Akibat Ganja

Wiz Khalifa.(Instagram @wizkhalifa)

UPAYA rapper kenamaan Amerika Serikat, Wiz Khalifa, untuk terbebas dari hukuman sembilan bulan penjara di Rumania resmi kanda. Pengadilan Banding Constanta pada Kamis (27/2) waktu setempat menolak permohonan pembatalan hukuman atau upaya banding yang diajukan sang rapper terkait kasus kepemilikan narkoba.

Kasus ini bermula pada Juli 2024, saat pelantun See You Again itu tampil di acara musik Beach, Please! Festival di wilayah Constanta. Kala itu, pihak kepolisian menghentikan Khalifa setelah ia kedapatan mengonsumsi ganja di atas panggung.