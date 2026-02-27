Banding Ditolak, Wiz Khalifa Divonis 9 Bulan Penjara di Rumania Akibat Ganja

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
UPAYA rapper kenamaan Amerika Serikat, Wiz Khalifa, untuk terbebas dari hukuman sembilan bulan penjara di Rumania resmi kanda. Pengadilan Banding Constanta pada Kamis (27/2) waktu setempat menolak permohonan pembatalan hukuman atau upaya banding yang diajukan sang rapper terkait kasus kepemilikan narkoba.
Kasus ini bermula pada Juli 2024, saat pelantun See You Again itu tampil di acara musik Beach, Please! Festival di wilayah Constanta.
Hasil investigasi jaksa mengungkapkan bahwa pria bernama asli Cameron Jibril Thomaz ini kedapatan membawa lebih dari 18 gram ganja untuk konsumsi pribadi.
Kasus yang Berliku
Awalnya, pada April, pengadilan tingkat rendah hanya menjatuhkan denda sebesar 3.600 lei (sekitar Rp13 juta). Namun, jaksa merasa hukuman tersebut terlalu ringan dan mengajukan banding untuk menuntut hukuman penjara.
Hasilnya, pada Desember 2024, pengadilan menjatuhkan vonis 9 bulan penjara atas dakwaan "kepemilikan obat-obatan berbahaya tanpa hak untuk konsumsi pribadi." Upaya terakhir Khalifa untuk menangguhkan hukuman tersebut pun kini telah dinyatakan tidak berdasar oleh pengadilan banding.
Hukum Ketat
Rumania dikenal memiliki undang-undang narkotika yang cukup keras di Eropa. Kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi adalah tindakan kriminal yang bisa diganjar hukuman penjara hingga dua tahun.
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah otoritas Rumania akan mengajukan permintaan ekstradisi, mengingat Wiz Khalifa adalah warga negara AS dan tidak berdomisili di Rumania. (ABC News/B-3)
Profil Pandji Pragiwaksono, komika Indonesia dan pendiri Stand Up Indo. Simak perjalanan karier, karya, dan kiprahnya di dunia stand up comedy.
Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan adat Toraja. Ia mengaku telah meminta maaf dan mengikuti proses hukum.
Enam selebriti ini diizinkan hadir di Academy Awards karena berbagai skandal dan pelanggaran etika.
Sejumlah selebriti yang menetap di Los Angeles memberikan dukungan besar-besaran untuk membantu kota yang dilanda kebakaran hutan.
Sejumlah selebriti terdampak kebakaran hutan di Los Angeles. Mereka berbagai info akan kerusakan rumah mereka atau mengungsi demi keselamatan.
Di Bekasi, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Revo Mall melalui pengundian program loyalitas tahunan Urban Shopping Extravaganza Vol.2 yang digelar pada 1 Maret 2026.
PT Pertiwi Agung (Landson) meluncurkan Astria Ultra 12 mg dengan Natural Astaxanthin dan La Plante Vegan-PDRN, inovasi skincare berbasis sains dan antioksidan laut untuk tren beauty 2026.
Dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren, prinsip ini adalah kerangka kerja paling efektif untuk membagi pos pengeluaran.
Pelanggan Telkomsel yang ingin berpartisipasi cukup mengaktifkan paket yang menyertakan layanan WeTV VIP melalui kanal resmi Telkomsel.
Padel tak hanya menguras keringat atau mengasah teknik. Ia sudah jadi bagian identitas diri dan gaya hidup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved