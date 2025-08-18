Memadukan Beauty Care dan Sport Lifestyle dalam Olahraga Padel

Ilustrasi(Dok Ist)

BEBERAPA tahun terakhir, dunia olahraga Indonesia diramaikan tren lifestyle sport yang kian digemari masyarakat urban. Salah satu yang mencuri perhatian adalah padel, olahraga raket yang menggabungkan unsur tenis dan squash pada permainan seru, kompetitif dan tetap santai.

Bagi pemain padel, olahraga ini bukan sekadar menguras keringat atau mengasah teknik. Ia sudah jadi bagian identitas diri dan gaya hidup. Para pemain datang ke lapangan tak hanya membawa raket dan bola, tapi juga outfit yang dirancang untuk tampil stylish, gear yang rapi, dan penampilan yang mendukung rasa percaya diri mereka.

Melihat geliat tren ini, Moir Salon, salon kecantikan yang dikenal dengan tagline Semua Berhak Cakep memutuskan ikut berkontribusi. Pasalnya, padel diyakini bisa jadi panggung untuk mengekspresikan diri dan penampilan sebagai bagian penting dari performa.

“Banyak orang serius memilih pakaian dan sepatu saat bermain padel, tapi rambut sering dilupakan. Padahal, rambut rapi dan on point bisa membuat pemain lebih percaya diri, apalagi pada acara kompetisi yang banyak diabadikan lewat foto dan video,” jelas Founder Moir Salon Silcia Brenda, di Jakarta, Senin (18/8).

Dia menerangkan untuk pertama kalinya, pada 16 Agustus, pihaknya menggelar fun competition bertajuk Cakep Cakep Padel di OFF Court. Acara ini bukan hanya turnamen olahraga biasa, melainkan perayaan gaya hidup aktif dan self-confidence. Event ini juga jadi yang pertama di Indonesia saat sebagian besar event padel fokus pada turnamen kompetitif atau fun match, tapi belum ada yang memasukkan elemen beauty service atau personal styling sebagai bagian dari acara. "Kami berupaya menjadi pionir dengan memadukan dua dunia yakni beauty care dan sport lifestyle," ujar Silcia.

Dia menjelaskan khusus pada ajang ini, pihaknya memberikan layanan hair-styling gratis bagi 30 peserta terpilih. Para peserta mendapatkan kesempatan di-makeover langsung oleh tim stylist profesional sebelum mereka turun ke lapangan. “Konsepnya simpel, kami ingin bikin semua orang cakep, bahkan saat berkeringat di lapangan,” tambah Silcia.

Acara ini juga jadi ajang temu komunitas para pencinta padel. Peserta datang dengan semangat kompetisi hangat, saling menyemangati, dan menikmati momen foto before-after styling yang dibagikan di media sosial.

Salah satu peserta, Varissa, mengaku event ini begitu seru dan menarik. “Seru banget, kita udah padel seharian, terus dapet hair styling juga. Seru banget pokoknya hari ini,” ujarnya sambil tersenyum.

Silcia menegaskan pihaknya ingin mendorong orang memandang perawatan diri bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan aktif.

“Kami percaya saat seseorang merasa percaya diri dengan penampilannya, energi positif akan terpancar di semua hal yang ia lakukan, termasuk olahraga. Lewat Cakep Cakep Padel, kami ingin menggabungkan dua hal yang kami cintai, membuat orang tampil maksimal dan mendukung tren gaya hidup aktif," jelas Silcia.

Ia juga optimistis dengan Cakep Cakep Padel, pihaknya membuktikan bahwa olahraga bisa menjadi ruang untuk menggabungkan gaya, percaya diri, dan kebersamaan.

"Kami harap acara ini bisa jadi program yang tidak hanya menginspirasi komunitas padel, tetapi juga semua orang percaya bahwa penampilan adalah bagian dari performa," pungkasnya.

Moir Salon berdiri sejak 2018 dan kini memiliki 12 cabang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bali. (H-2)