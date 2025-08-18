Perluas Ekspansi, NIXX Hadirkan Ruang Interaksi dan Eksplorasi

Ilustrasi(Dok Ist)

NIXX, brand lifestyle dan teknologi inovatif, membuka offline store pertamanya di Jakarta, yang berlokasi di lantai UG Mall Kuningan City.

Kehadiran store ini menandai langkah penting dalam ekspansi NIXX di Indonesia, setelah sebelumnya membuka offline store pertama di PTC Surabaya, Jawa Timur.

Head of Brand Marketing NIXX Raissa Grimonia mengatakan pembukaan ini menjadi upaya nyata NIXX dalam menghadirkan pengalaman lebih dekat dan personal bagi para pengguna, khususnya yang berada di area Jabodetabek.

“Dengan hadirnya offline store di Jakarta, kami berharap masyarakat bisa lebih mudah menjangkau produk-produk NIXX. Di sisi lain, ini juga membuka ruang bagi kami dari tim manajemen untuk bisa berinteraksi langsung dengan pengguna, mendengar masukan, serta memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam,” ungkap Raissa saat Opening Store NIXX di Kuningan City Lt UG, Jakarta, Jumat (15/8).

Selain sebagai tempat berbelanja, store ini dirancang sebagai ruang interaksi dan eksplorasi bagi pengguna dengan berbagai produk NIXX yang dapat dicoba dan dikonsultasikan bersama tim yang siap membantu. COO NIXX Evert Thadate menambahkan pembukaan store ini merupakan salah satu langkah ekspansi strategis dari NIXX.

"Kami ingin membawa brand ini lebih dekat ke masyarakat, tidak hanya secara produk, tetapi juga secara pengalaman dan nilai yang diusung,” katanya.

Ia juga menegaskan ofline store NIXX di Mall Kuningan City akan jadi hub baru bagi pengguna NIXX untuk mengenal lebih dekat inovasi-inovasi terbaru dan menjadi bagian komunitas dinamis dan kreatif. (H-2)