Peluncuran iPhone 17 dan Ekspansi Lifestyle Jadi Katalis Pertumbuhan ERAA

MEMASUKI semester kedua 2025, PT Erajaya Swasembada Tbk (IDX: ERAA) melaju agresif mengeksekusi ekspansi dan diversifikasi bisnis. Katalis pertumbuhan hadir dari induk maupun anak usaha PT Sinar Eka Selaras (IDX: ERAL): peluncuran mobil listrik XPENG, perluasan merek olahraga Wilson, penetrasi brand minuman CHAGEE, hingga momentum besar peluncuran iPhone 17 pada kuartal IV 2025.
Equity Research Analyst Ajaib Sekuritas, Rizal Rafly, menilai peluncuran iPhone 17 berpotensi menjadi katalis utama pendapatan ERAA.
“Historisnya, setiap peluncuran iPhone memicu lonjakan penjualan, tidak hanya perangkat, tetapi juga aksesori dan program trade-in yang meningkatkan traffic toko serta cross-selling. iBox dan lini aksesori premium akan jadi motor utama,” ujarnya.
Di segmen lifestyle, CHAGEE mencuri perhatian lewat pembukaan gerai di Gandaria City yang menghadirkan Chenle (NCT Dream) sebagai Friend of CHAGEE. Antrean enam jam menjadi bukti kekuatan strategi komunitas dan loyalitas penggemar.
“Menggaet fandom efektif membangun emotional branding dan akuisisi Gen Z. Tantangannya, memastikan loyalitas ini berujung pada repeat purchase berkelanjutan,” kata Rizal.
ERAL memperkuat portofolio high-margin di fashion, lifestyle, dan kemitraan global seperti XPENG, JD Sports, dan Garmin, didukung eksekusi omni-channel matang.
“Diversifikasi penting untuk resiliensi kinerja jangka panjang. Dengan valuasi masih di bawah rata-rata sektoral, momen ini menarik bagi investor, apalagi jelang katalis iPhone 17,” tambahnya.
Kontribusi penjualan Active Lifestyle dan Food & Nourishment naik menjadi 5,1% dan 3,8%. Pembukaan Wilson Tennis 360, toko konsep pertama di Indonesia, menghadirkan perlengkapan tenis, padel, dan pickleball lengkap beserta layanan khusus seperti stringing service dan peluncuran koleksi Ultra V5.
“Segmen Active Lifestyle menjadi pilar baru pertumbuhan non-gadget yang lebih defensif terhadap siklus teknologi, dengan margin menarik dan target konsumen urban aktif. Potensi ini besar untuk memperkuat fundamental ERAA," tambah Rizal. (Z-10)
Apple selalu berhasil menarik perhatian dengan peluncuran produk-produk terbarunya, dan iPhone 17 tidak akan menjadi pengecualian.
Rumor yang beredar menunjukan bahwa iPhone 17 ini memiliki desain yang lebih tipis dari sebelumnya. Hal tersebut diketahui dari empat nama tipe iPhone 17 yang beredar.
Selain memiliki RAM yang lebih besar, iPhone 17 juga dirumorkan bakal mempunyai empat tipe, yakni iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max.
Dalam sebuah postingan "Phone Chip Expert" di Weibo, model iPhone 17 tahun depan akan memiliki RAM 12GB untuk aplikasi AI yang lebih canggih.
