Ramadan Dongkrak Trafik Ritel, Pusat Perbelanjaan Genjot Program Loyalitas dan Sportainment

Tahun 2026 menjadi fase penguatan transformasi Revo Mall sebagai pusat sportainment dan sport lifestyle di Bekasi. Konsep ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendorong gaya hidup aktif, tetapi juga membangun interaksi sosial dan komu(Dok. Revo Mall)

AKTIVITAS belanja masyarakat biasanya meningkat signifikan selama Ramadan. Bagi pengelola pusat perbelanjaan, periode ini bukan sekadar momentum musiman, melainkan ajang untuk mendorong transaksi, memperkuat loyalitas pelanggan, sekaligus membangun positioning sebagai destinasi utama belanja dan hiburan keluarga.

Di Bekasi, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Revo Mall melalui pengundian program loyalitas tahunan Urban Shopping Extravaganza Vol.2 yang digelar pada 1 Maret 2026. Program yang berlangsung sejak 20 Februari 2025 hingga 22 Februari 2026 itu menjadi salah satu kampanye terbesar mal tersebut dalam mendorong transaksi dan peningkatan jumlah anggota selama satu tahun penuh.

Dalam pengundian yang dimulai pukul 19.00 WIB, pengelola membagikan hadiah utama berupa satu unit Honda WR-V, dua paket umroh, serta dua logam mulia masing-masing 10 gram. Acara tersebut juga dimeriahkan penampilan penyanyi Ghea Indrawari. Momentum pengundian yang bertepatan dengan Ramadan 2026 dimanfaatkan untuk memperkuat citra Revo Mall sebagai destinasi belanja sekaligus pengalaman berhadiah di Bekasi.

Ramadan sendiri disebut sebagai periode dengan lonjakan aktivitas belanja. Untuk itu, Revo Mall menghadirkan rangkaian acara bertajuk 'Serenade of Ramadan' yang memadukan konsep belanja, hiburan, dan kompetisi Islami dalam satu rangkaian kegiatan. Agenda yang digelar meliputi Marawis Competition, Hadroh Competition, Qasidah Competition, penampilan khusus Ghea Indrawari, serta pengundian Urban Shopping Extravaganza Vol.2.

Tidak berhenti pada program Ramadan, pengelola langsung meluncurkan program lanjutan bertajuk Gadget Fiesta 2026 yang berlangsung pada 2 Maret hingga 30 Agustus 2026. Program ini menjadi strategi untuk menjaga trafik kunjungan pasca-Ramadan sekaligus memberi insentif tambahan bagi pelanggan.

Untuk mengikuti program tersebut, pengunjung harus terdaftar sebagai anggota Revo Plus dan berbelanja minimal Rp1.000.000 dalam satu struk di hari yang sama. Setiap kelipatan transaksi berhak atas kupon undian.

Hadiah yang ditawarkan dibagi dalam tiga periode, yakni Apple Watch Series 11 pada periode pertama, Samsung Galaxy S26 pada periode kedua, dan iPhone 17 pada periode ketiga. Pengumuman pemenang dilakukan secara langsung melalui akun Instagram resmi pengelola sesuai jadwal masing-masing periode.

Di sisi lain, tahun 2026 juga menjadi fase penguatan transformasi Revo Mall sebagai pusat sportainment dan sport lifestyle di Bekasi. Konsep ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendorong gaya hidup aktif, tetapi juga membangun interaksi sosial dan komunitas di dalam pusat perbelanjaan.

"Pengembangan konsep sportainment merupakan bagian dari strategi Revo Mall dalam menghadirkan tenant dan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kami ingin Revo Mall menjadi ruang yang tidak hanya dikunjungi, tetapi juga dimanfaatkan untuk aktivitas yang produktif dan berkelanjutan," ujar Rendy Renaldy Yusuf, Marketing Manager Group Retail Farpoint.

Sejumlah penyewa baru di kategori olahraga dan gaya hidup pun dihadirkan, antara lain ASNA Academy yang bergerak di bidang edukasi dan pelatihan olahraga, Deserve Social Club dengan lima lapangan padel berstandar modern, serta Anytime Fitness yang mengusung konsep pusat kebugaran 24 jam.

Dengan integrasi fasilitas belanja, hiburan, dan olahraga, Revo Mall memperluas fungsinya tidak hanya sebagai pusat transaksi ritel, tetapi juga sebagai ruang aktivitas dan rekreasi keluarga yang terintegrasi di Bekasi.

Revo Mall berdiri di atas lahan seluas 4 hektare dengan area sewa bersih sekitar 40.000 meter persegi yang terbagi dalam empat lantai dan area rooftop. Terhubung langsung dengan LRT serta didukung jaringan transportasi publik Biskita, pusat perbelanjaan ini sebelumnya dikenal sebagai Bekasi Square dan kini terus bertransformasi melalui pembaruan fasad, tata letak, serta komposisi penyewa.

Pengelolaan Revo Mall berada di bawah Farpoint, pengembang properti nasional yang merupakan bagian dari Gunung Sewu Group, dengan portofolio pengembangan properti residensial, komersial, hospitality, ritel, dan manajemen aset. (Put/E-1)