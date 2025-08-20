Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

DPR Bantah Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul Titipan

Fachri Audhia Hafiez
20/8/2025 13:10
DPR Bantah Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul Titipan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman .(MI/Susanto)

KETUA Komisi III DPR Habiburokhman menepis proses seleksi hakim konstitusi dengan calon tunggal Inosentius Samsul terburu-buru. Dia juga membantah mantan Kepala Badan Keahlian DPR itu juga merupakan titipan.

"Bukan titipan lagi, ini memang calon kami (dari unsur DPR)," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

Habiburokhman mengatakan bahwa proses penjaringan Inosentius tersebut sudah dilaksanakan secara transparan. Prosesnya juga diklaim telah sesuai aturan.

Baca juga : KPK Pastikan Panggil Kembali Yaqut Cholil Qoumas

"Jadi sudah sesuai dengan undang-undang MK. Apakah calon yang satu atau dua, kami kan melaksanakan hak konstitusi kami. Jadi yang namanya mekanisme seperti talent scouting, itu adalah mekanisme yang sangat lazim dilakukan juga dalam rekrutmen posisi apapun," ujar Habiburokhman.

Dia memastikan tak ada pelanggaran dalam proses pemilihan Inosentius. Pelaksanaan fit and proper test dipantau langsung oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam.

"Jadi saya pikir ini sudah sangat sesuai. Bukan titipan lagi, ini calon usulan DPR. Memang haknya DPR," ujar Habiburokhman.

Baca juga : Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan, Berikut Daftar Harga Sewa Hunian Mewah di Wilayah Senayan

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar fit and proper test untuk calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Inosentius Samsul yang menjadi calon tunggal disepakati menggantikan hakim konstitusi Arief Hidayat.

Arief akan purnatugas pada 3 Februari 2026, ketika dia berusia 70 tahun. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat salah satunya ketika usianya mencapai 70 tahun. (Fah/P-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved