PADA Kamis (29/8) malam, langit Pejompongan, Jakarta, tiba-tiba gelap. Duka mengiris-iris saat seorang pengendara Gojek bernama Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis yang melaju kencang di tengah kerumunan. Di dalam mobil itu, ada aparat Brimob. Tujuh orang jumlahnya.

Kini, ketujuhnya jadi tersangka. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas perilaku beringas anak buahnya. Ia pun mengunjungi orangtua Affan di RSCM Jakarta, beberapa jam setelah kepergian Affan, sang tulang punggung keluarga itu, untuk selama-lamanya. Listyo memeluk sang ayah yang hatinya hancur seperti tubuh yang dilindas.

Ikut mendampingi Kapolri, dua perwira tinggi bintang dua: Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi dan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. Keduanya juga meminta maaf sembari menegaskan sudah dan terus mengusut tindakan brutal anak buah mereka, yang di negara totaliter pun tidak terjadi aksi aparat melindaskan mobil kepada rakyat yang mengongkosi negaranya.

Menyaksikan kenyataan getir pelindasan itu dari layar gawai membuat saya sedih. Hati saya ikut remuk. Tak kuasa saya melihat pelindasan itu untuk kali kedua di gawai saya. Kegundahan saya lalu saya tumpahkan dalam coretan sajak, yang saya beri judul Mobilmu Melindas Tubuhmu Sendiri. Sembari menatap layar kaca Breaking News Metro TV, saya menulis:



'Mobilmu melindas tubuhmu sendiri

Kau bayar pajak, kau ongkosi mereka

Kau belikan mereka barracuda atau kendaraan taktis namanya

Tapi kau dilindas oleh mobilmu sendiri hingga jiwa tercabut dari ragamu

menghentikan peluhmu, mengistirahatkan tulang dan punggungmu untuk selama-lamanya

bahkan di saat engkau masih belia



Mobilmu melindas jiwa dan ragamu sendiri

Di tanahmu, oleh mereka yang kau ongkosi

oleh mereka yang engkau suapi

oleh mereka yang engkau suguhi minum

Semua kemurahanmu dibalas kepongahan

Ikhtiar kerasmu di jalan, mereka hentikan di jalan

hingga kau tak bisa lagi mengukur jalanan



Mobilmu melindas badanmu sendiri

hingga darah tumpah

hingga napasmu berhenti

oleh mereka yang kau ongkosi

yang kau bayar bajunya, seragamnya, sepatunya, sabuknya, kaus kakinya, pakaian dalammya, hingga kendaraan gagahnya

Tapi kau diempaskannya, ditabraknya, dilindasnya oleh mereka yang kau ongkosi

Oleh mereka yang kau beri kemurahan rezekimu

Apakah gulita memang nyata?

Apakah gelap terus merayap?

Apakah parade kata maaf telah mengganti tanggung jawab?

Apakah air susu terus dibalas air tuba?

Gemuruh maaf menggantikan tanggung jawab yang kian sunyi



Mobilmu melindas tubuhmu sendiri

Ada darah yang tumpah oleh tindakan pongah

Ada jiwa yang mati direnggut anak bangsanya sendiri

Air mata, darah, dan marah bertaut

Mengejar mobilmu yang melaju

Hendak melucuti pakaian-pakaian yang engkau ongkosi

Agar kematian tak berhenti menjadi kabar duka

Saya teringat pesan Nabi: Cukuplah kematian sebagai peringatan

Tapi apakah pesan itu didengar oleh yang tuli?

Akankah yang buta melihat tulisan seruan itu?

Wahai sang pelindas, aku tak tahu mengapa kebrutalan menghiasi dadamu

Mestinya, dari punggungmu muncul jejak pelayanan

Dari tetesan keringatmu mengalir bulir-bulir perlindungan

Dari tanganmu mengulur getaran cinta dan pengayoman

Engkau mestinya melayani, mengayomi, melindungi



Mobilmu melindas tubuhmu sendiri

Affan, kepergianmu menegaskan di Republik ini kematian tak selamanya datang dari ajal

tapi bisa dari mesin kekuasaan yang hilang ingatan

bahwa yang mereka lindas bukan jalanan, melainkan martabat manusia dan kemanusiaan



Mobilmu melindas tubuhmu sendiri

Mengirimmu ke liang lahad

Menguar duka semesta

Dari kuburmu yang basah oleh air mata keheranan, pekikmu bertalu-talu

Mengusik tidur malam para pelindasmu

Menagih maaf berganti tanggung jawab

agar peringatan kematianmu terus menyerbu, menusuk, melindas kepongahan dan hati yang beku



Mobilmu melindas tubuhmu sendiri

Mengantarmu tidur panjang ke surga keabadian

Engkau sudah menuntaskan tugasmu

menyelesaikan orderan terakhirmu

Engkau tidak lagi membutuhkan bintang lima

karena engkau telah mendapatkan seluruh bintang yang indah di malam kematianmu

Kami bersimpuh dan berdoa dalam gemeretak gigi-gigi kami yang beradu: Yaa Rabb... lindungi kami dari kezaliman yang melindas

Kuatkan kami agar tak kalut dalam kebencian

Bukakan pintu surga-Mu untuk Affan yang kembali ke pangkuan-Mu'



Untuk Affan, surgalah di tanganmu Tuhan-lah di sisimu. Kembalilah kepada Sang Pemilik Kehidupan sebagai jiwa yang tenang, dengan rela dan direlakan. Semoga negeri ini lebih bisa menghargai manusia dan kemanusiaan. Semoga tanggung jawab kian ramai dan kata maaf makin sunyi karena semua sudah presisi, karena semua menggunakan hati.



