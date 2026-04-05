Bukan Meteor, BRIN Sebut Benda Langit di Lampung adalah Sampah Roket Tiongkok

Benda angkasa yang viral melintasi langit Lampung pada Sabtu (4/4).(ANTARA/HO-Tangkapan layar)

TEKA-teki mengenai benda langit misterius yang melintasi wilayah udara Lampung dan Banten pada Sabtu (4/4) malam akhirnya terjawab. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan bahwa objek bercahaya tersebut bukanlah meteor, melainkan sampah antariksa.

Profesor Astronomi BRIN, Thomas Djamaluddin, mengonfirmasi bahwa fenomena yang sempat viral di media sosial tersebut merupakan proses jatuhnya material sisa peluncuran luar angkasa.

"Masyarakat sekitar Lampung dan Banten dihebohkan dengan objek terang yang meluncur di langit dan tampak terpecah menjadi beberapa bagian. Itu adalah pecahan sampah antariksa," ujar Thomas dikutip dari Antara, Minggu (5/4).

Bekas Roket CZ-3B

Berdasarkan analisis data terbaru, Thomas menjelaskan bahwa sampah antariksa tersebut merupakan bekas roket milik Tiongkok, yakni tipe CZ-3B. Roket ini terpantau meluncur dari arah India menuju Samudera Hindia.

"Info terbaru dari Space-Track dan analisis orbit menunjukkan bahwa bekas roket Tiongkok tersebut meluncur dari arah India menuju Samudera Hindia di pantai barat Sumatera," jelasnya.

Terbakar di Atmosfer

Fenomena ini dapat disaksikan dengan jelas oleh warga karena ketinggian objek yang terus menurun saat memasuki wilayah udara Indonesia. Sekitar pukul 19:56 WIB, ketinggian roket tersebut merosot hingga di bawah 120 km.

"Objek tersebut memasuki atmosfer padat, terus meluncur terbakar dan pecah. Itulah yang disaksikan warga sekitar Lampung dan Banten," tutur Thomas.

Sebelumnya, jagat maya dihebohkan oleh rekaman video amatir yang menunjukkan benda bercahaya memanjang melesat di langit Lampung. Benda tersebut tampak berpencar menjadi serpihan-serpihan kecil beberapa kali, yang sempat memicu spekulasi di tengah masyarakat bahwa objek tersebut adalah hujan meteor atau benda jatuh dari luar angkasa lainnya.

