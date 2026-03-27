5 Keajaiban Langit April 2026 yang Bisa Dilihat dari Indonesia, Hujan Meteor Lyrid hingga Fenomena Pink Moon!

Fenomena Pink Moon.(Dok. Starwalk)

BULAN April 2026 akan menjadi periode yang memanjakan mata bagi para pecinta astronomi di Indonesia. Dengan kondisi cuaca yang mulai stabil memasuki musim kemarau di sebagian wilayah, langit malam menawarkan visibilitas yang lebih jernih untuk mengamati berbagai tarian benda angkasa.

Mulai dari pendaran cahaya Bulan Purnama yang ikonik hingga lintasan cepat meteor tertua dalam sejarah, berikut adalah daftar lengkap fenomena langit April 2026 yang tidak boleh Anda lewatkan.

1. Pesona Pink Moon (2 April 2026)

Bulan April dibuka dengan fenomena Pink Moon atau Bulan Merah Muda. Meski namanya terdengar romantis, secara visual Bulan tidak akan berubah warna menjadi merah muda. Penamaan ini berasal dari tradisi penduduk asli Amerika Utara yang menandai mekarnya bunga liar Phlox subulata di musim semi.

Puncak fase purnama ini terjadi pada 2 April 2026 pukul 09.11 WIB. Karena puncaknya terjadi di pagi hari, waktu terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk menikmatinya adalah pada malam tanggal 1 dan 2 April saat Bulan terbit di ufuk timur.

2. Elongasi Barat Terbesar Merkurius (3 April 2026)

Merkurius, planet yang paling sulit diamati karena posisinya yang dekat dengan Matahari, akan mencapai titik elongasi barat terbesarnya pada 3 April. Ini adalah momen terbaik untuk melihat planet terkecil di tata surya ini dengan mata telanjang. Carilah titik cahaya terang yang tidak berkelip di cakrawala timur sesaat sebelum fajar menyingsing.

3. Parade Planet Pagi Hari (16 - 23 April 2026)

Sepanjang pertengahan bulan, langit subuh akan dihiasi oleh formasi sejajar (konjungsi) beberapa planet. Saturnus, Mars, dan Merkurius akan tampak berdekatan di ufuk timur. Pemandangan paling dramatis diperkirakan terjadi pada 18-19 April, di mana Bulan Sabit tipis akan bergabung dalam formasi ini, menciptakan komposisi langit yang sangat fotogenik.

4. Puncak Hujan Meteor Lyrid (22 - 23 April 2026)

Hujan meteor Lyrid adalah salah satu yang tertua dan paling konsisten. Pada puncaknya, 22 April malam hingga 23 April dini hari, pengamat bisa melihat sekitar 15-20 meteor per jam.

Kondisi pada tahun 2026 sangat mendukung pengamatan Lyrid karena fase Bulan yang tidak terlalu terang saat puncak terjadi, sehingga langit akan cukup gelap untuk melihat lintasan cahaya meteor dengan jelas.

5. Pendekatan Terdekat Komet MAPS (27 April 2026)

Komet C/2026 A1 (MAPS) diprediksi akan mencapai jarak terdekatnya dengan Bumi pada akhir April. Komet ini berpotensi menjadi objek yang cukup terang untuk diamati menggunakan binokular atau teleskop kecil di area yang minim polusi cahaya.

FAQ: People Also Ask

Apakah Pink Moon benar-benar berwarna pink? Tidak, bulan tetap berwarna kuning terang atau putih mutiara.

Perlukah alat khusus untuk melihat hujan meteor? Tidak, mata telanjang memberikan sudut pandang terbaik.

Kapan waktu terbaik melihat Merkurius? Sekitar 45-60 menit sebelum matahari terbit di ufuk timur.

Checklist Persiapan Pengamatan:

Persiapan Keterangan Lokasi Cari tempat lapang, minim polusi cahaya. Aplikasi Gunakan Stellarium atau SkyView untuk melacak posisi planet. Adaptasi Mata Hindari layar HP 15 menit sebelum mulai mengamati.

