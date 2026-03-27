Wisata Bantul Lesu di Momen Libur Lebaran Tahun Ini

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
KUNJUNGAN wisatawan di Kabupaten Bantul lesu saat momen libur lebaran 2026 jika dibanding lebaran tahun lalu. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Adi menyebut, dari data semua Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) wisata di Bantul selama tujuh hari, 18 sampai 24 Maret 2026, jumlah wisatawan hanya 80.333 orang. Padahal, pada libur lebaran 2025, kunjungan wisatawan mencapai 144.085 orang.
"Kunjungan wisatawan tahun lalu rata-rata sekitar 18 ribu pengunjung per hari, sedangkan tahun ini rata-rata hanya 11.400 pengunjung perhari," ungkap dia.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penurunan kunjungan wisata libur lebaran kali ini.
"Kita akan mengevaluasi nanti setelah 29 Maret," tegas dia.
Ia mengatakan, pihaknya sudah memiliki catatan terkait tantangan yang dihadapi pariwisata di Bantul. "Faktornya sangat kompleks," ungkap dia.
Ia menyebut, salah satu faktornya adalah situasi ekonomi sedang kurang baik. Selain itu, Pantai Selatan di Kabupaten Bantul juga relatif tidak banyak perkembangan dibanding dengan Pantai Selatan di Kabupaten Gunungkidul.
Retribusi sebesar Rp 15.000 per orang untuk masuk wisata pantai di Bantul kurang lebih sama dengan di Gunungkidul. Artinya, hal tersebut tidak bisa dijadikan penyebab utama penurunan jumlah wisatawan di Bantul. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved