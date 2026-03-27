Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Yayasan Kick Andy dan TNI AU Serahkan Bantuan Kaki Palsu di Yogyakarta

Agus Utantoro
27/3/2026 19:09
Gubernur AAU Marsda TNI Donald Kasenda didampingi Ali Sadikin dari Yayasan Kick Andy menyerahkan kaki palsu(Agus Utantoro/MI)

GUBERNUR Akademi Angkatan Udara Marsda TNI Donald Kasenda menyerahkan secara simbolis bantuan kaki palsu bersama Yayasan Kick Andy yang diwakili Ali Sadikin di Gedung Siaga Bencana RSPAU S Hardjolukito, Adisutjipto Yogyakarta, Jumat (27/3).

Bantuan ini, menjadi bagian dari bakti sosial dalam rangka peringatan HUT ke-80 TNI Angkatan Udara. Gubernur AAU Marsda TNI Donald Kasenda pada kesempatan itu menjelaskan pemberian bantuan kaki palsu dan donor darah ini menunjukkan bahwa TNI AU memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat sekitarnya.

"Kehadiran TNI AU juga untuk membantu masyarakat dan juga membangun kepedulian sosial," kata Perwira Tinggi Bintang 2 TNI AU ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemberian kaki palsu pada masyarakat yang membutuhkan tidak sekadar membangun sikap kepedulian sosial. Namun, turut memberikan harapan bagi mereka yang memerlukan untuk bisa beraktivitas dan berkarya kembali.

Marsda TNI Donald Kasenda mengatakan sasaran penerima bantuan dari bakti sosial ini yakni masyarakat yang memerlukan kaki palsu.

"Harapannya mereka ini nanti bisa beraktivitas mandiri. Mereka akan dapat menghidupi keluarga juga," sambung dia.

Gubernur AAU menegaskan kegiatan semacam ini akan terus  dilakukan secara berlekanjutan. 

"Bagi TNI AU, kegiatan ini adalah kepedulian. TNI bukan hanya melaksanakan tugas pertahanan bidang udara tetapi masyarakat sekitarnya," ujarnya. 

Sementara salah satu penerima kaki palsu Daladji gembira menerima bantuan kaki palsu tersebut. Sebelumnya ia pernah memakai kaki palsu, namun kaki palsu baru dibutuhkan sesuai kondisi tubuhnya.

Selain penyerahan kaki palsu, acara HUT ke-80 TNI AU itu juga diramaikan dengan donor darah yang diikuti oleh jajaran TNI AU, TNI AD, TNI AL dan Polri yang bertugas di Yogyakarta. (H-4)
 



Editor : Indriyani Astuti
