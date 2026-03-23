Dominasi Asia, Angelaida Agil Bawa Pulang 15 Medali dari Kejuaraan Dansa Internasional

Angelaida Agil Maharanny .(Ist)

DUNIA dancesport internasional kembali dikejutkan oleh talenta muda berbakat asal Indonesia. Angelaida Agil Maharanny, atlet dansa asal Yogyakarta, sukses memborong total 15 medali dalam ajang bergengsi 37th Creation Cup Asian Open Dance Championship 2026 yang berlangsung di Hong Kong, baru-baru ini.

Dalam kompetisi yang diikuti oleh perwakilan dari 57 negara—termasuk kekuatan besar seperti Italia, Taiwan, Singapura, dan Malaysia—Angelaida tampil mendominasi. Siswi kelas 5 SD Budi Utama Yogyakarta tersebut berhasil mengamankan 12 medali emas dan 3 medali perak.

Kegemilangan Angelaida dimulai sejak babak awal. Pada kategori Ballroom Dance, atlet berusia 11 tahun ini menyapu bersih 5 medali emas dari seluruh nomor yang diikutinya. Tren positif tersebut berlanjut hingga babak akhir pada kategori Latin Dance, di mana ia menambah koleksi dengan raihan 7 emas dan 3 perak.

"Angelaida telah menunjukkan kemampuan dansanya yang luar biasa dan membuktikan dirinya sebagai salah satu penari terbaik di Asia. Kami sangat bangga dengan pencapaian Angelaida. Ini berkat kerja keras, energi, dan semangatnya," ujar sang ibunda, Dila, dalam keterangannya, Senin (23/3).

Konsistensi Sejak Usia Dini

Prestasi gemilang ini bukanlah kebetulan semata. Menekuni dunia dansa sejak usia 6 tahun, Angelaida telah lama diproyeksikan sebagai salah satu penari muda terbaik Tanah Air melalui berbagai jam terbang di kompetisi internasional.

Sang ayah, Agus, menyebutkan bahwa disiplin menjadi kunci utama keberhasilan putrinya. "Angelaida memiliki bakat yang luar biasa dan telah bekerja keras untuk mencapai prestasi ini. Kami sangat bangga dengan dia dan berharap dia terus berlatih dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan," ungkap Agus.

Sebagai bentuk dukungan moral, Agus juga senantiasa mengingatkan putrinya untuk tetap rendah hati dan konsisten. "Tetaplah tegak, semangat, tetap positif, dan jangan biarkan apapun menghentikanmu. Setiap langkah adalah kemajuan, dan akan menjadikanmu semakin kuat dari waktu ke waktu," pesannya.

Pascakemenangan besar di Hong Kong, Angelaida kini langsung bersiap menatap kalender kompetisi selanjutnya. Targetnya tetap konsisten: membawa Merah Putih ke podium tertinggi di kancah global. "Saya berharap Angel selalu selalu berlatih dan menikmati prosesnya," pungkas Dila. (P-2)