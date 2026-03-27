Grand Rohan Jogja Hadirkan Kora Kora Park, Destinasi Staycation Kids Friendly di Yogyakarta

GRAND Rohan Jogja kembali memperkuat posisinya sebagai destinasi staycation keluarga di Yogyakarta dengan menghadirkan inovasi terbaru di tahun 2026, yaitu Kora Kora Park—wahana rekreasi yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman liburan yang seru, interaktif, dan ramah anak.

Berlokasi strategis di Jalan Raya Janti No. 336, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Grand Rohan Jogja merupakan hotel bintang 4 dengan konsep syariah yang mengedepankan kenyamanan, ketenangan, serta fasilitas lengkap bagi tamu keluarga maupun bisnis. Hotel ini memiliki 189 kamar dengan desain modern elegan, dilengkapi 14 ruang pertemuan dan 1 ballroom yang ideal untuk berbagai kegiatan, mulai dari meeting hingga acara spesial.

Pengalaman menginap semakin lengkap dengan kehadiran Seroja Restaurant yang menawarkan sajian kuliner nusantara hingga mancanegara dalam suasana indoor dan outdoor yang nyaman, serta halal bar yang menghadirkan beragam minuman segar dalam nuansa santai.

Tak hanya itu, Grand Rohan Jogja juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang ramah keluarga, seperti kids playground indoor dan outdoor, kolam renang anak dan dewasa, fitness center, taman hijau yang asri, jogging track, lapangan basket, serta Masjid Al Mi’raj yang dapat digunakan untuk ibadah berjamaah.

Hadirnya Kora Kora Park menjadi daya tarik utama yang menjadikan pengalaman staycation di Grand Rohan Jogja semakin istimewa. Wahana ini dapat dinikmati dengan puas oleh seluruh tamu yang menginap, menghadirkan konsep rekreasi keluarga dalam satu area yang menyenangkan dan aman bagi anak-anak.

Di Kora Kora Park, berbagai aktivitas seru dapat dinikmati, mulai dari kolam renang anak dengan ember tumpah dan perosotan warna-warni, mini train yang mengajak anak berkeliling area, hingga sky bike yang menghadirkan sensasi unik dari ketinggian. Selain itu, tersedia pula wahana ATV yang memberikan pengalaman petualangan ringan yang aman untuk keluarga.

Tidak hanya menghadirkan hiburan, Kora Kora Park juga menawarkan pengalaman edukatif melalui interaksi langsung dengan berbagai hewan seperti ular sanca albino, kura-kura, kelinci, dan iguana. Dalam waktu dekat, fasilitas ini akan semakin lengkap dengan kehadiran aviary yang menghadirkan beragam spesies burung, memberikan pengalaman baru yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga.

Dengan konsep ini, Grand Rohan Jogja tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga menjadi destinasi liburan keluarga yang lengkap di Yogyakarta. Kora Kora Park menjadi nilai tambah eksklusif yang memperkuat posisi hotel sebagai pilihan utama staycation kids friendly, di mana tamu dapat menikmati waktu berkualitas bersama keluarga tanpa harus keluar dari area hotel.

Untuk menikmati pengalaman tersebut, tamu dapat melakukan pemesanan melalui website resmi di www.grandrohanjogja.com dan mendapatkan penawaran spesial diskon 25% dengan kode booking “KORAKORAPARK”. Informasi terbaru juga dapat diikuti melalui akun Instagram @grandrohanjogja.

Dengan hadirnya Kora Kora Park, Grand Rohan Jogja menghadirkan definisi baru staycation di Yogyakarta—lebih seru, lebih lengkap, dan penuh pengalaman berkesan untuk seluruh keluarga. (RO/Z-2)