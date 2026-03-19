Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Fitri: Pemantauan Hilal Penetapan 1 Syawal DIY Terpusat di Bantul

KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan pemantauan hilal penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah dipusatkan di Pos Observasi Bulan (POB) Syekh Bela Belu, Bantul, pada Kamis (19/3) sore. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat sore ini.
"Di seluruh Indonesia ada 117 titik untuk melakukan rukyatul hilal menentukan awal bulan Syawal," ujar Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat, dan Wakaf Kanwil Kemenag DIY Nurhuda, Kamis (19/3).
Ia menjelaskan pemantauan hilal merupakan rangkaian penentuan awal bulan Syawal yang akan dilaporkan dalam Sidang Isbat Kemenag.
Pemantauan hilal didukung data hisab atau perhitungan astronomi sebagai gambaran awal posisi bulan. Atas dasar itu, ketinggian hilal di wilayah DIY diperkirakan berada pada kisaran nol hingga 3 derajat, dengan sudut elongasi sekitar 6 derajat.
Lebih jauh menurutnya posisi hilal tersebut, belum memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk penetapan 1 Syawal, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, bulan Ramadhan berpotensi disempurnakan menjadi 30 hari sehingga 1 Syawal diperkirakan jatuh pada Sabtu (21/3).
"Kemungkinan hari Sabtu. Namun nanti kita tunggu keputusan Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama," ucap dia. (Ant/H-4)
Klik di sini untuk link live streaming hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H hari ini, Kamis 19 Maret 2026. Pantau jadwal dan pengumuman resmi Lebaran 2026.
KEMENTERIAN Agama mengawal penyaluran bantuan sosial keagamaan Rp473 miliar selama Ramadan 1447 H. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta fakir miskin di 117 kabupaten/kota
KPK ungkap eks Stafsus Menag Yaqut patok fee Rp42,2 juta per jemaah untuk percepat haji. Simak kronologi dan skema "Kuota T0" di sini.
Cek jadwal azan maghrib Medan hari ini Kamis 12 Maret 2026. Lengkap dengan jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI terbaru.
Fokus utama perlindungan mencakup 10,4 juta siswa Madrasah, 3,3 juta santri pesantren, serta puluhan ribu siswa sekolah keagamaan dari berbagai agama.
Klik di sini untuk link live sidang isbat lebaran 2026. Cek jadwal penetapan 1 Syawal 1447 H dan prediksi hilal terbaru hari ini.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI menjadwalkan pelaksanaan Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis, 19 Maret 2026. Jam berapa sidang isbat?
