Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Fitri: Pemantauan Hilal Penetapan 1 Syawal DIY Terpusat di Bantul

KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan pemantauan hilal penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah dipusatkan di Pos Observasi Bulan (POB) Syekh Bela Belu, Bantul, pada Kamis (19/3) sore. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat sore ini.

"Di seluruh Indonesia ada 117 titik untuk melakukan rukyatul hilal menentukan awal bulan Syawal," ujar Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat, dan Wakaf Kanwil Kemenag DIY Nurhuda, Kamis (19/3).

Ia menjelaskan pemantauan hilal merupakan rangkaian penentuan awal bulan Syawal yang akan dilaporkan dalam Sidang Isbat Kemenag.

Pemantauan hilal didukung data hisab atau perhitungan astronomi sebagai gambaran awal posisi bulan. Atas dasar itu, ketinggian hilal di wilayah DIY diperkirakan berada pada kisaran nol hingga 3 derajat, dengan sudut elongasi sekitar 6 derajat.

Lebih jauh menurutnya posisi hilal tersebut, belum memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk penetapan 1 Syawal, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, bulan Ramadhan berpotensi disempurnakan menjadi 30 hari sehingga 1 Syawal diperkirakan jatuh pada Sabtu (21/3).

"Kemungkinan hari Sabtu. Namun nanti kita tunggu keputusan Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama," ucap dia. (Ant/H-4)