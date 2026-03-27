Pertanian Jagung Sumba Timur Baru 8 Ribu Hektare, Petani Muda Dorong Optimalisasi Lahan

SEBAGAI kabupaten terluas di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas wilayah sekitar 7.000 kilometer persegi, potensi lahan di Kabupaten Sumba Timur belum tergarap maksimal. Dari sekitar 15.876 hektare lahan potensial jagung yang baru teridentifikasi, baru sekitar 8.000 hektare yang dimanfaatkan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi riil pengembangan pertanian jagung masih bisa lebih besar, mengingat luasan 15.876 hektare itu sendiri belum mencakup seluruh potensi lahan yang ada.
Kondisi ini dinilai kontras dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang hingga kini masih menjadi isu klasik di Sumba Timur, di tengah keterbatasan lapangan kerja formal dan belum optimalnya sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur menunjukkan produktivitas jagung rata-rata berkisar 4 ton per hektare, yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan daerah, baik untuk konsumsi maupun pakan ternak, terlebih dengan adanya pembangunan tambak udang berskala besar.
"Kalau melihat luas lahan potensial yang ada untuk ditanami jagung itu belum sampai lima puluh persen lah ditanami jagung," ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur, Nicolas Pandarangga, saat diwawancarai MetroTVNews.com di ruang kerjanya, Rabu, 25 Maret 2026.
Nicolas menyebut pengembangan jagung masih menghadapi kendala keterbatasan ruang fiskal daerah serta rendahnya minat masyarakat, khususnya generasi muda yang cenderung memilih sektor formal.
Di tengah kondisi tersebut, Marten, warga Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, memilih menekuni budidaya jagung selama tiga tahun terakhir meski berlatar belakang sarjana informatika dan belajar secara otodidak.
"Lahan saya hampir satu hektare. Hasilnya lumayan bisa bantu ekonomi keluarga dan menabung dan buka usaha lain seperti ternak ayam bebek. Saya melihat jagung ini sebenarnya punya potensi bagus tapi butuh perhatian serius dari pemerintah sampai ke tingkat desa," ujarnya.
Ia menilai masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan mendorong pemerintah untuk mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif, mengingat pengembangan jagung di Sumba Timur masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
KETERANGAN FOTO : Marten seorang petani jagung di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Jumat, 27 Maret 2026. (H-3)
Proyek Jalan Inpres Mauponggo-Ngera-Pu’uwada di Nagekeo senilai Rp18 miliar diserahterimakan (PHO) meski rusak. Simak fakta lapangan dan analisis ahli.
DESTINASI wisata religi Patung Yesus di Bukit Gollu Poto, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai ramai dikunjungi menjelang perayaan Paskah, Jumat, 27 Maret 2026.
PRAKIRAAN cuaca Kupang hari ini 24 Maret 2024 dilanda cuaca buruk. Oleh karena itu, aktivitas transportasi laut di wilayah Kupang terganggu di sejumlah perairan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
SEBUAH bangunan sekolah dasar (SD) di Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), roboh.
JUMLAH penumpang mudik Lebaran 2026 melalui Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari terakhir terpantau padat namun tetap aman dan terkendali.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
GP Ansor melakukan panen padi organik di Kabupaten Blora, sekaligus menanam 3.000 pohon kelapa.
Pertanian regeneratif adalah pengelolaan holistik yang berbeda dengan konsep keberlanjutan (sustainable) biasa.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
