Prakiraan Cuaca Kupang Hari Ini 24 Maret 2026 : Cuaca Buruk Ganggu Transportasi Arus Balik

Kapal Fery Sandar di Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur

PRAKIRAAN cuaca Kupang hari ini 24 Maret 2024 dilanda cuaca buruk. Oleh karena itu, aktivitas transportasi laut di wilayah Kupang terganggu di sejumlah perairan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini berdampak langsung pada arus balik penumpang yang hendak kembali ke berbagai daerah usai libur panjang.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang pun resmi menunda sejumlah jadwal keberangkatan kapal pada Selasa (24/3). Penundaan berlaku untuk lintasan Kupang-Rote, Kupang-Naikliu, serta Kupang-Kalabahi.

“Seluruh pelayaran dari Kupang kami tunda sementara akibat kondisi cuaca buruk, kecuali untuk rute Kupang–Hansisi (Pulau Semau) yang masih beroperasi,” ujar Manager Usaha PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Ramlan Iyang.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi keselamatan penumpang dan kru kapal, mengingat kondisi gelombang tinggi dan angin kencang yang berpotensi membahayakan pelayaran.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Sti Nenot’ek, menjelaskan bahwa cuaca buruk di wilayah NTT dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala regional. “Terjadi penguatan Monsun Asia serta aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang atmosfer lainnya yang meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di wilayah NTT,” jelasnya.

Menurut Sti, kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh sistem siklon tropis di sekitar wilayah Australia yang berdampak pada peningkatan tinggi gelombang laut.

Karena itu, Dia mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. "Kapal akan diberangkatkan kembali setelah cuaca membaik, mohon maaf atas ketidaknyamannya," ujarnya. (H-4)