Bangunan SD di NTT Roboh, 1 Siswa Tewas, 2 Luka-Luka

SEBUAH bangunan sekolah dasar (SD) di Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), roboh yang mengakibatkan satu siswa meninggal dan dua orang luka-luka.

Kapolres TTS AKBP Hendra Dorizen, Jumat (20/3) mengatakan kejadian sekolah roboh itu terjadi pada Rabu (18/3) sekitar pukul 18.43 Wita saat sejumlah anak bermain di sekitar lokasi sekolah.

"Bangunan tersebut memang sudah tidak difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar sejak tahun 2023. Namun, sering digunakan anak-anak untuk bermain,” ujarnya lewat keterangan tertulis

Korban meninggal bernama Noldi Kause, 9, siswa kelas 1 SD tersebut, Ia tertimpa reruntuhan tiang bangunan di bagian kepala. Sementara dua anak lainnya mengalami luka-luka, masing-masing satu korban luka berat dan satu luka ringan.

Peristiwa bermula saat anak-anak bermain sepak bola di halaman sekolah. Karena hujan gerimis, mereka kemudian berteduh di bawah bangunan tua tersebut. Tak lama berselang, terdengar suara dentuman keras sebelum bangunan ambruk.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas memberikan pertolongan dan mengevakuasi para korban dari reruntuhan. Korban luka berat kemudian dilarikan ke RSUD Soe untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolres TTS bersama jajarannya juga turun langsung ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus membantu proses evakuasi.

Dari hasil sementara, bangunan sekolah roboh diduga akibat kondisi yang sudah lapuk dimakan usia. Diketahui, bangunan tersebut berdiri sejak 1991 dan sudah tidak layak digunakan.“Ini menjadi perhatian bersama agar lebih waspada terhadap bangunan tua yang berpotensi membahayakan, terutama bagi anak-anak,” tegas Kapolres. (H-3)