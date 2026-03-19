Penumpang Mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Tenau Kupang Capai 3.153 Orang

JUMLAH penumpang mudik Lebaran 2026 melalui Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari terakhir terpantau padat namun tetap aman dan terkendali.

Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Kupang, Teguh Hari Setiadi mengatakan,hingga Kamis (19/3), total penumpang naik tercatat mencapai 3.153 orang, dengan pergerakan didominasi oleh KM Awu.

Data mencatat, untuk KM Awu dalam dua kali sandar pada 17 dan 19 Maret 2026, jumlah penumpang naik mencapai 2.124 orang, dan penumpang turun 1.544 orang, serta penumpang lanjutan sebanyak 296 orang.

Sedangkan KM Wilis yang sandar pada 16 dan 18 Maret 2026 mencatat total penumpang naik 1.029 orang, penumpang turun 838 orang, dan penumpang lanjutan 163 orang. Secara keseluruhan, total penumpang turun di Pelabuhan Tenau mencapai 2.382 orang, dengan penumpang lanjutan sebanyak 459 orang.

Teguh mengungkapkan masih ada sejumlah kapal yang dijadwalkan tiba untuk melayani arus mudik, yakni KM Awu yang tiba dari Kalabahi, Kabupaten Alor pada 19 Maret, dan dan KM Bukit Siguntang juga akan tiba pada 20 Maret dari Lewoleba.

“Masih KM Bukit Siguntang dan KM Tidar yang dijadwalkan tiba pada 24 Maret, masing-masing dari Kalabahi dan Lewoleba," ujarnya.

Tingginya arus penumpang mudik Lebaran 2026 ini menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut untuk pulang ke kampung halaman di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Adapun lonjakan arus mudik terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang momentum hari besar keagamaan. (H-3)