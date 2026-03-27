Jelang Paskah Wisata Religi Patung Yesus Gollu Poto NTT Ramai, Kondisi Fasilitas Disoroti

DESTINASI wisata religi Patung Yesus di Bukit Gollu Poto, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai ramai dikunjungi menjelang perayaan Paskah, Jumat, 27 Maret 2026.

Lokasi yang berada di Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli ini menawarkan panorama alam dari ketinggian, sekaligus menjadi ruang refleksi spiritual bagi pengunjung.

Dari puncak bukit, patung Yesus dengan tangan terentang tampak menghadap ke arah Kota Waikabubak. Posisi tersebut memberi kesan seolah merangkul hamparan sawah hijau dan permukiman warga di bawahnya.

Selain menjadi tempat ziarah, kawasan ini juga dinilai memiliki potensi sebagai destinasi wisata terpadu karena aksesnya relatif dekat, sekitar 15 menit dari pusat kota.

Namun di tengah meningkatnya kunjungan, sejumlah pengunjung menyoroti kondisi fasilitas yang dinilai belum memadai.

Beberapa lopo atau gazebo di lokasi tersebut terlihat mulai rusak, terutama pada bagian atap yang telah lapuk. Selain itu, rerumputan liar juga tampak tumbuh di sejumlah titik tanpa perawatan.

Kondisi kebersihan kawasan pun dinilai masih perlu mendapat perhatian lebih dari pengelola.

Salah satu pengunjung, Marce Dapa Ambo, menyebut tempat ini memiliki suasana yang tenang dan cocok untuk refleksi.

“Tempat ini tenang, pemandangannya juga sangat bagus, cocok untuk refleksi dan berdoa,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap adanya perbaikan fasilitas agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga, terutama pada momen kunjungan yang meningkat seperti menjelang Pekan Suci.

“Lopo-lopo banyak yang rusak. Kamar mandi juga mestinya ada. Sampah perlu dikelola dengan baik,” katanya.

Dengan penataan dan perawatan yang lebih baik, Gollu Poto dinilai tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Keterangan Foto : Patung Yesus di Bukit Gollu Poto, Kabupaten Sumba Barat, NTT, Jumat, 27 Maret 2026. (Foto : MI/Laus Markus Goti). (H-3)