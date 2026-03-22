Idul Fitri Jadi Momentum untuk Jaga Kerukunan

GUBERNUR Kalimantan Selatan Muhidin.

GUBERNUR Kalimantan Selatan Muhidin mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan meski terdapat perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Muhidin usai melaksanakan Salat Id berjamaah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Sabtu (21/3/2026).

Muhidin menilai perbedaan metode penentuan awal Syawal, baik melalui rukyatul hilal maupun metode lainnya, adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia maupun di dunia internasional.

“Perbedaan itu biasa. Yang penting masyarakat meyakini apa yang menjadi pedomannya, baik itu dari ormas, pemerintah, maupun keyakinan masing-masing. Tidak perlu diperdebatkan,” ujar Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin.

Pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun ini di Masjid Raya Sabilal Muhtadin terpantau sangat khidmat. Muhidin mencatat adanya peningkatan antusiasme masyarakat yang luar biasa, di mana jemaah memadati seluruh area masjid hingga ke halaman.

“Ini luar biasa, masyarakat yang hadir sangat banyak, hampir seluruh tempat penuh. Kami mengapresiasi kekhusyukan ibadah tahun ini, yang juga didukung oleh kualitas bacaan imam yang sangat baik,” tambahnya.

Momentum Refleksi Diri

Bagi Muhidin, Idul Fitri harus menjadi momentum bagi umat Islam untuk merefleksikan diri setelah menjalani ibadah puasa sebulan penuh. Ia berharap semangat ibadah yang telah dipupuk selama Ramadan dapat terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini mengingatkan kita bahwa kita masih memiliki kekurangan dan dosa. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan ibadah dan mengakhiri hidup dalam keadaan baik (husnul khatimah),” tutur Muhidin.

Senada, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel, Muhammad Tambrin juga mengajak jemaah untuk menjadikan Idulfitri sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan, tanpa memperuncing perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan situasi keamanan dan ketertiban selama perayaan Lebaran 2026 di Bumi Lambung Mangkurat berjalan kondusif, aman, dan lancar. (H-3)