Menag Ajak Masyarakat Jadikan Idul Fitri Momentum Perkuat Empati dan Kepedulian Sosial

Menteri Agama Nasaruddin Umar(Kemenag)

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan Hari Raya Idul Fitri 1447 H sebagai momentum memperkuat empati dan kepedulian sosial. Menurutnya, esensi Ramadan bukan sekadar ritual menahan lapar dan haus, melainkan sarana pembentukan karakter yang lebih peka terhadap sesama.

“Puasa adalah proses mengasah kepekaan sosial. Di balik rasa lapar dan dahaga, tersimpan pesan kuat tentang empati kepada sesama dan kepedulian pada mereka yang kekurangan,” ungkapnya dalam pesan Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Jakarta, Jumat (20/3).

Nasaruddin menjelaskan, gema takbir yang berkumandang menandai berakhirnya Ramadan sekaligus menjadi simbol kemenangan spiritual, yaitu kemampuan menjaga nilai-nilai Ramadan sampai sebelas bulan mendatang.

“Kemenangan sejati bukanlah sekadar kembalinya kita pada rutinitas, tetapi keberhasilan menjaga nyala api kesalehan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Idul Fitri adalah momentum untuk menyemai kebaikan dan meraih keberkahan. Keberkahan, kata Menag, hanya hadir pada hati yang terbuka dan pada mereka yang aktif menebar manfaat bagi lingkungan sekitar.

Karena itu, Nasaruddin mengajak umat Islam untuk tidak membiarkan semangat Ramadan berakhir seiring datangnya Idul Fitri. Nilai-nilai disiplin, kejujuran, dan kepedulian yang telah dilatih selama Ramadan harus terus dijaga dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan, kedamaian, dan kerukunan bagi bangsa Indonesia,” tandasnya. (Des)