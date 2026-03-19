Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 20 Maret 2026 di Bekasi Terlengkap, Berikut Daftarnya!

PIMPINAN Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota dan Kabupaten Bekasi telah menetapkan puluhan titik lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Setidaknya terdapat 19 titik di Kota Bekasi dan 12 titik di Kabupaten Bekasi yang siap menampung jemaah mulai pukul 06.00 WIB.

Warga Muhammadiyah di wilayah Bekasi dan sekitarnya bersiap merayakan Idul Fitri 1447 H lebih awal. Berdasarkan data yang dihimpun, pelaksanaan salat Id tersebar merata di berbagai titik strategis, mulai dari halaman parkir pusat perbelanjaan hingga lapangan fasilitas sosial.

Daftar Lokasi di Kabupaten Bekasi

Untuk wilayah Kabupaten Bekasi, terdapat sekitar 12 lokasi utama yang dikoordinasikan oleh PDM Kabupaten Bekasi. Berikut adalah beberapa titik lokasinya:

Kantor PDM Bekasi - Metland Tambun

Perempatan Go Wet Waterpark Grand Wisata (Tambun Selatan)

Lapangan Parkir Tokma Sumberjaya (Tambun Selatan)

Lapangan Fasos RW 10 - Jl. Kasuari, Cikarang Baru

Masjid Darussalam (Tambun Utara)

Halaman Masjid Al Muttaqien (Cijengkol, Setu)

Halaman Tokma Cibitung (Depan kantor kecamatan)

Masjid Al Ghubainy (Karang Bahagia)

Masjid Jeddah (Sukakarya)

Masjid At-Tauhid (Cibarusah)

Daftar Lokasi di Kota Bekasi

Sementara itu, di wilayah Kota Bekasi, terdapat kurang lebih 19 lokasi yang disiapkan untuk melayani warga. Berikut beberapa di antaranya:

Halaman Perguruan Muhammadiyah (Jl. Ki Mangun Sarkoro, Bekasi Timur)

Halaman Masjid Al-Fattah UNISMA (Jl. Cut Mutia)

Halaman Masjid Al-Mu’minun (Bekasi Tengah)

Area Parkir Plaza De’Minimalist (Rawalumbu)

Tips untuk Jemaah:

Datang lebih pagi (sebelum pukul 06.00 WIB) untuk mendapatkan tempat di barisan depan.

Wajib membawa sajadah dan perlengkapan salat sendiri.

Pastikan mengecek lokasi terdekat dari tempat tinggal untuk menghindari kemacetan.

Pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini diharapkan berjalan khidmat meskipun terdapat potensi perbedaan waktu dengan ketetapan pemerintah. PDM Bekasi memastikan seluruh lokasi telah siap menyambut ribuan jemaah pada Jumat pagi esok.